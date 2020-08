Bao giờ các tỉnh Nam Trung bộ mới hết khát?

Theo Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT), từ 1-3/8, ở khu vực Bắc Trung bộ, mưa vừa đến mưa rất to phổ biến từ 100-250 mm (riêng tỉnh Hà Tĩnh một số điểm có mưa trên 300 mm) đã giúp giảm tình trạng hạn hán, thiếu nước.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, do chỉ xuất hiện mưa cục bộ, nguy cơ hạn hán, thiếu nước vẫn tiếp diễn đến hết tháng 8/2020.

Nam Trung bộ vẫn trong tình trạng khô hạn, thiếu nước . Ảnh : IT



Trong tổng số 350.000 ha cây trồng của 6 tỉnh Bắc Trung bộ, có khoảng 25.800 ha cây trồng bị hạn hán, thiếu nước. Đợt mưa vừa đến rất to đã góp phần giải hạn cho khoảng 25.800 ha cây trồng bị hạn hán, thiếu nước tại khu vực Bắc Trung bộ.

Ngoài ra, đối với 6.300 ha diện tích phải điều chỉnh giãn, dừng hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng do thiếu nước (Thanh Hóa 2.300 ha, Nghệ An 4.000 ha) thì có khoảng 1.200 ha tại khu vực miền núi tỉnh Nghệ An đủ nước để tiếp tục sản xuất. Các diện tích còn lại thuộc vùng dễ bị ngập lụt, úng trong mùa mưa nên khả năng phải dừng sản xuất.

Trước khi có cơn bão số 2, Nghệ An là một trong các địa phương ở Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng được đánh giá là kéo dài nhất trong vòng 50 năm qua. Nhiều vùng trồng lúa không có mưa gần hai tháng kể từ ngày gieo sạ khiến bà con như ngồi trên lửa. Hàng trăm hồ đập cạn nước, nguồn nước tưới từ các sông hồ cũng không đủ.

Sau đợt mưa, tình trạng hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã chấm dứt. Dung tích các hồ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trung bình tăng khoảng 2-5%; từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế tăng không đáng kể.

Tại khu vực Nam Trung bộ, có tổng cộng 9.100 ha đang bị thiếu nước, phải tăng cường điều tiết, bơm nước bổ sung. Lượng mưa từ ngày 1-2/8 tại các tỉnh vùng Nam Trung bộ không đáng kể nên tiếp tục phải tăng cường biện pháp chống hạn.



"Do khu vực Nam Trung bộ thường bắt đầu mùa mưa từ đầu tháng 9, trường hợp còn xuất hiện nắng nóng và ít mưa đến cuối tháng 8/2020, tổng diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn khoảng 4.500-8.000 ha, chiếm từ 1-3% diện tích gieo trồng lúa và rau màu" – Tổng cục Thủy lợi cho biết.

Tại khu vực Nam Trung bộ, vẫn còn khoảng 9.000 hộ thiếu nước, tập trung ở 2 tỉnh Quảng Ngãi 8.000 hộ, Phú Yên 1.000 hộ.