Bảo hiểm Bảo Việt tung ưu đãi lớn dịp 8/3

Theo Chapman, tác giả của cuốn sách “5 Ngôn Ngữ Yêu Thương” nổi tiếng, mỗi người đều có cách tiếp nhận và thể hiện tình yêu một cách khác nhau, tương tự như việc mỗi người nói một ngôn ngữ riêng trong tình yêu của họ.

Trong đó, có 5 ngôn ngữ chính, bao gồm: những lời yêu thương, cử chỉ quan tâm, khoảng thời gian ý nghĩa, tiếp xúc cơ thể và quà tặng.

Đặc biệt, trong một số văn hóa ở các nước Châu Á như Việt Nam, việc tặng quà được coi là một phần quan trọng trong các dịp lễ. Song ngày nay, sự thay đổi trong nhận thức về quà tặng, cảm giác phải tặng quà đắt tiền hoặc phải đúng mong ước của nửa kia đã lan truyền trong tâm trí nhiều người, khiến quà tặng dường như trở thành một nỗi băn khoăn và áp lực vô hình vào những dịp lễ.

Để gỡ rối vấn đề này, người dân hãy lựa chọn những giải pháp mang lại giá trị lâu dài và có khả năng hỗ trợ thiết thực. Điều này giúp tình yêu và sự quan tâm không chỉ là lời nói, mà còn là hành động, là sự thấu hiểu và trân quý thực sự.

Trong dịp lễ 8/3, bảo hiểm trở thành món quà ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Với khả năng bảo vệ 365 ngày, Bảo hiểm Bảo Việt giúp người phụ nữ thân thương bên cạnh bạn được thỏa sức khám phá và bảo an trọn vẹn.

Theo đó, từ ngày 5/3/2024, Bảo hiểm Bảo Việt triển khai chương trình khuyến mại “Món quà thành ý, trao người trân quý” ưu đãi lên đến 20% cho các chương trình bảo hiểm du lịch, sức khỏe và ô tô.

Món quà Thành ý: Giảm 10% phí tham gia chương trình bảo hiểm Bảo Việt An Gia, bảo hiểm du lịch Flexi, bảo hiểm du lịch Việt Nam Trong thời gian từ 5/3 đến 15/3/2024, khách hàng cá nhân sẽ được tận hưởng ưu đãi đặc biệt, giảm 10% phí bảo hiểm chỉ thông qua hai bước đơn giản: 1 là truy cập website của Bảo hiểm Bảo Việt tại https://beta.baovietonline.com.vn. 2 là nhập mã "MONQUA" để nhận ưu đãi. Lưu ý: Chương trình áp dụng cho những khách hàng tham gia bảo hiểm trong năm đầu tiên hoặc đã tham gia bảo hiểm trước đó nhưng gián đoạn trên 1 năm. Món quà Trân quý: Giảm đến 20% phí bảo hiểm vật chất xe ô tô Chương trình giảm phí bảo hiểm vật chất xe ô tô đến 20% sẽ được triển khai trên toàn hệ thống phân phối của Bảo hiểm Bảo Việt cho đến hết ngày 31/3/2024. Lưu ý: Điều kiện áp dụng bao gồm xe tham gia mới có thời gian sử dụng dưới 3 năm và tỷ lệ phí điều chỉnh giảm sẽ phụ thuộc vào loại xe và số tiền bảo hiểm.

Ghi nhận những nỗ lực trên hành trình phát triển, năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng uy tín từ các tổ chức quốc tế.

Nổi bật trong đó, Bảo Hiểm Bảo Việt tự hào được trao giải thưởng Bảo hiểm Châu Á do Tạp chí Bảo hiểm Châu Á trao tặng: Domestic General Insurer of the Year – Vietnam (Thương hiệu bảo hiểm nội địa của năm tại Việt Nam) và New Insurance Product of the Year - Vietnam (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam).