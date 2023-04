Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GDĐT cho biết: Ngành Giáo dục có khoảng trên 25 triệu người học, với số lượng người học là trẻ em chiếm khoảng trên 23 triệu người, tương đương 1/4 dân số cả nước. Bộ GDĐT luôn ý thức và thực hiện công tác bảo vệ, giáo dục và chăm sóc trẻ em là nhiệm vụ chính trị, cốt lõi.

Ông Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, Bộ GDĐT. Ảnh: Tào Nga

Theo số liệu thống kê tại Hội nghị đánh giá về công tác phòng, chống bạo lực học đường tổ chức năm 2022, với tổng hợp báo cáo của 49/63 tỉnh/thành phố cho thấy, số các vụ việc năm học 2017 - 2018 và 2018 - 2019 cao nhất và giảm dần vào các năm gần đây, số đối tượng tham gia cũng có chiều hướng giảm.

Ông Đạt cho hay, để phòng ngừa và đẩy lùi tình trạng bạo lực học đường, cần sự quan tâm chỉ đạo, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ đã và đang thực hiện các giải pháp như tham mưu, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ đạo lồng ghép tích hợp các nội dung về giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống vào các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn trường học, phòng, chống bạo lực học đường...

Nói về hình thức kỷ luật học sinh gây bạo lực học đường đang khiến dư luận tranh cãi chưa đủ tính răn đe, theo Quyền Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh sinh viên, hình thức kỷ luật được cân nhắc kỹ trên cơ sở đảm bảo quyền học tập của các em. Tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT quy định: Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện được giáo dục hoặc xử lý kỷ luật theo các hình thức nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm; Khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm hoặc tạm dừng học ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GDĐT.

Trong Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT, học sinh có khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện và các phong trào thi đua, tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.