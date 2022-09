Ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình ứng phó bão số 4 tại một số địa điểm xung yếu ven biển của tỉnh.

Tại Cảng cá Dân Phước (TX.Sông Cầu), những chuyến biển cuối cùng của ngư dân đang khẩn trương cập cảng, phân phối hải sản về các chợ đầu mối. Hàng loạt tàu thuyền của ngư dân đã được hướng dẫn neo đậu an toàn trước khi bão đổ bộ.

Số cá biển cuối cùng về cảng Dân Phước (Sông Cầu, Phú Yên) trước bão số 4. Ảnh: Hùng Phiên



Ông Phan Trần Vạn Huy - Chủ tịch UBND TX.Sông Cầu cho biết, địa phương hiện có hơn 960 tàu thuyền đã nhận được đầy đủ thông tin về cơn bão số 4, di chuyển đến nơi an toàn vào chiều 27/9. Với hơn 82.000 lồng nuôi thủy sản trên biển, chính quyền đang yêu cầu người nuôi trồng thủy sản chằng néo lồng bè, hướng dẫn thả trệt xuống sát đáy để bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng đang tập trung rà soát, đưa tất cả ngư dân làm việc tại bè trên biển trở về đất liền.

Tàu thuyền neo đậu tại Cảng cá Tiên Châu (Tuy An, Phú Yên) ngày 27/9. Ảnh: Hùng Phiên

Tại thôn Hòa Phú, xã Xuân Cảnh (TX.Sông Cầu), hơn 30 chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an Phú Yên đang tích cực giúp dân chằng chống nhà cửa. Trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt, các chiến sĩ trẻ đang cùng người dân địa phương đưa những bao cát lên đè mái tôn; tiếp đó là việc kè đắp đá, bao cát lại các điểm nguy cơ sạt lở do triều cường…



Lực lượng cảnh sát cơ động đang giúp người dân Sông Cầu (Phú Yên) giằng chống nhà cửa. Ảnh: Hùng Phiên

Tại Cảng cá Tiên Châu (huyện Tuy An), hàng loạt tàu thuyền nhiều kích cỡ cũng đã được sắp xếp tránh trú an toàn trước cơn bão số 4. Theo ông Huỳnh Văn Khoa - Chủ tịch UBND huyện Tuy An, địa phương đã dùng nhiều phương thức thông tin liên tục đến người dân về diễn biến bão số 4. Việc cung cấp đầy đủ thông tin và hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng đã góp phần giúp người dân không hoang mang, bình tĩnh tập trung ứng phó với bão.

Ngư dân Sông Cầu (Phú Yên) đang rời bè trở về đất liền trước bão. Ảnh: Hùng Phiên

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế nhấn mạnh, đây là cơn bão dự kiến có cường độ mạnh nên các cấp chính quyền không được chủ quan, lơ là. Việc bố bố neo đậu tàu thuyền phải tuyệt đối đảm bảo, tránh nguy cơ va đập, hư hỏng tài sản ngư dân. Đặc biệt, trước 15 giờ ngày 27/8, tất cả trên 5.000 người làm việc tại các lồng bè trên biển của tỉnh phải trở lại đất liền. Việc đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong bão phải được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã sẵn sàng các phương án di dời dân ở vùng triều cường, sạt lở.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế (bìa trái) yêu cầu đảm bảo tính mạng, tài sản người dân trong bão số 4. Ảnh: Hùng Phiên



Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh hiện có 309 tàu cá/1.861 lao động đang hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển. Trong đó, 285 tàu cá/1.731 lao động đang ở khu vực quần đảo Trường Sa và Nam Biển Đông, nằm ngoài khu vực nguy hiểm. Tất cả chủ các phương tiện trên đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão số 4, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm và thường xuyên liên lạc được về gia đình và bộ đội biên phòng.