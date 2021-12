Tin mới nhất về bão số 9

Nói về cơn bão số 9, cơ quan Quản lý Dịch vụ Khí quyển, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA) đang theo dõi một áp thấp nhiệt đới nằm bên ngoài khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR).

Áp thấp nhiệt đới lần cuối được phát hiện cách Mindanao 1.975km về phía Đông, di chuyển về phía Tây với vận tốc 15km/h. Hiện tại, nó có sức gió mạnh nhất 55km/h, giật tới 70km/h, nhưng PAGASA dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh dần lên trong những ngày tới.

Bão số 9 cực mạnh có tên Odette sắp vào biển Đông, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Trung nước ta

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, sau đó đi vào khu vực trách nhiệm của Philippines vào tối 14/12. Nó sẽ được đặt tên địa phương là bão Odette.

Các khu vực ở phần phía Đông của Visayas và Mindanao có thể được cảnh báo cấp độ 1 sớm nhất vào chiều hoặc tối 14/12.

Các khu vực khác ở Visayas, phần lớn của Mindanao và một số tỉnh ở Nam Luzon cũng có thể được cảnh báo nguy cơ gió mạnh do bão. Cấp độ 3 là cấp độ cao nhất.

Bão Odette có thể đạt cường độ cực đại khoảng 150km/h vào ngày 15/12 trước khi đổ bộ Philippines ở Đông Visayas hoặc Caraga vào chiều hoặc tối 16/12.

Khi bão đổ bộ vào đất liền và đi qua các hòn đảo miền Trung Philippines, lượng mưa lớn dự kiến sẽ đổ xuống cùng các khu vực được ban hành cảnh báo.

Ngập lụt ven biển do sóng cao gần bờ biển và nước dâng do bão cũng có thể xảy ra đối với các địa phương vùng trũng thấp ở gần và dọc theo đường đi của bão.

Ngoài ra, đường cắt gió có thể gây mưa lớn ở phần phía Bắc và phía Đông của Bắc Luzon và phần phía Đông của Trung Luzon trong và sau khi bão đi qua.

Odette sẽ là cơn bão số 15 của Philippines vào năm 2021. Số lượng bão trung bình hàng năm ở Philippines là 20.

Bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung nước ta

Cụ thể, theo tin mới nhất về bão số 9, hiện nay (13/12), áp thấp nhiệt đới này đang mạnh lên thành bão số 9. Đến khoảng ngày 16 - 17/12, dự báo, bão số 9 đi vào vùng biển phía nam Biển Đông.

Ở trên biển, cơn bão mạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực giữa và nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 9 và đổ bộ Philippines

Trong khi đó, theo tin mới nhất về bão số 9 thì trên khu vực đất liền, dự báo ngày 19 - 20/12, bão số 9 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh trung Trung bộ và nam Trung bộ.

"Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của cơn bão này trong những ngày tiếp theo", ông Khiêm nói.

Bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung nước ta

Cùng ngày, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau sẵn sàng ứng phó với cơn bão mạnh sẽ đi vào Biển Đông trong tuần tới.

Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biễn thời tiết trên biển, chủ động thông tin cho ngư dân để có kế hoạch sản xuất an toàn trên biển.

Đối với các tỉnh trung và nam Trung bộ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ do ảnh hưởng trong không khí lạnh trong thời gian qua; đồng thời rà soát lại các phương án đảm bảo an toàn cho các hoạt động khai thác trên biển, ven biển đảm bảo an toàn trong tình huống chịu ảnh hưởng của bão số 9.

Tin thời tiết nguy hiểm trên biển

Hiện nay (13/12): Không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 4,0-7,0 độ Vĩ Bắc.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (14/12), ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Cảnh báo mưa dông trên biển: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2.