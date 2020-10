TRỰC TIẾP bão số 9: Tâm bão đang trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi

*Tiếp tục cập nhật.

Bình Định cảnh báo sạt lở đất, lũ lớn

14h50: Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định Hồ Đắc Chương cho biết, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực tỉnh Bình Định đang lên. Do ảnh hưởng trực tiếp hoàn lưu cơn bão số 9 nên từ nay đến ngày 29/10, ở khu vực tỉnh Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200- 300mm/đợt, có nơi trên.

Mực nước các sông tiếp tục lên và xuất hiện lũ, thượng nguồn các sông lũ ở mức báo động I- II và khả năng trên báo động II, hạ lưu các sông lũ ở mức trên dưới báo động I.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các huyện (An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Phù Cát), sạt lở bờ sông, bờ biển, ngập lụt vùng trũng thấp, vùng ven hạ lưu các sông, khu nội thành đô thị.

Còn tại Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hiện bão có dấu hiệu chững lại nhưng khả năng sau đó sẽ mạnh hơn. Dự kiến hoàn lưu bão sẽ rất mạnh và kéo dài tầm 30 phút.

"Đây là lúc nguy hiểm nhất, bà con không được chủ quan, tuyệt đối không ra đường và tiếp tục trú nơi an toàn. Hiện mục nước trên sông ở Hội An vào lúc 14h chiều nay là 1,53m và sẽ tiếp tục dâng cao vào tối nay..." - ông Lanh chia sẻ.

Tâm bão đang trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi

Đến 14h40, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được xem là tâm bão số 9 đổ bộ vào và càn quét qua khiến cho hàng trăm nhà cửa, cây cổ thụ bị tốc mái và đổ ngã.

Hồi 14h15, tại Đà Nẵng gió rít mạnh, từng đợt khiến cây cối tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngã đổ la liệt, chắn ngang đường. Biển quảng cáo, mái hiên di động của các cửa hàng kinh doanh đều bị bão giật hư hỏng.

Bão gây thiệt hại tại Đà Nẵng. Ảnh: Diệu Bình

Để bảo đảm an toàn cho người dân, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã tạm ngừng cấp điện một số khu vực. Một số khu vực đã mất điện như đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đình Lý, Nguyễn Hoàng, Thanh Thủy (Điện lực Hải Châu); các phường Hòa Khánh Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Minh, đèo Hải Vân, một số phụ tải KCN Hòa Khánh (Điện lực Liên Chiểu); các phường Mân Thái, Thọ Quang (Điện lực Sơn Trà); xã Hòa Tiến, Hòa Châu, KCN Hòa Cầm (Điện lực Cẩm Lệ); đường Hà Huy Tập, Trường Chinh (Điện lực Thanh Khê); xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Nhơn, Hòa Phú, Hòa Khương, Hố Trầu, Bà Nà, Hòa Ninh (Điện lực Hòa Vang).



PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân khi phát hiện sự cố điện báo ngay qua số hotline 19001909. Đặc biệt, không thực hiện sửa chữa điện gia đình khi mưa gió, tắt các aptomat thiết bị ngoài trời, khi ngập nước hoặc ẩm ướt cao.

Trong cùng diễn biến liên quan, chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã có thông báo cho học sinh, sinh viên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm một ngày. Các trường đi học trở lại từ ngày 30/10. Các trường học ở vùng ngập úng nghỉ đến hết ngày 30/10.

Cây cối gãy đổ, bật gốc ở Phú Yên.

Theo bản tin cập nhật lúc 14h30 chiều nay (28/10) của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Hồi 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.



Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 29/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan.

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 12 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Từ vĩ tuyến 11,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 4-6m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) ảnh hưởng của hoàn lưu phía Bắc cơn bão kết hợp với không khí lạnh nên có gió đông bắc cấp 7-8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao từ 2-4m.

Gió mạnh trên đất liền: Trong chiều nay, ở các tỉnh/thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; riêng đất liền ven biển các tỉnh/thành Quảng Nam, Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; Đà Nẵng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Trong chiều và đêm nay, ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm; từ ngày mai mưa giảm nhanh.

Từ đêm nay đến ngày 31/10 khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt; riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm. Ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão số 9: Cấp 4.

Gió giật kinh khủng, hàng loạt nhà dân bị sập, tốc mái

Đến thời điểm 13h45 chiều nay (28/10), ở Quảng Ngãi, gió và mưa đã giảm, trời bắt đầu sáng. Trao đổi nhanh với PV Báo Dân Việt, Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Dự kiến đến khoảng 15h, lực lượng chức năng mới có thể ra quân được. Thông tin về thiệt hại trong bão, ông Đạt cho biết: Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp nào. Riêng nhà cửa tốc mái, thì rất nhiều. Tổng số nhà hư hỏng, tốc mái tính đến thời điểm 11h là trên 600 nhà, 22 trụ sở.

Mặc dù gió vẫn rất mạnh, nhưng người dân vùng ven Quảng Nam vẫn liều mình dùng ghe, thuyền nhỏ lưu thông trên biển. Clip: Trương Hồng

Bản tin nhanh về thời tiết phát lúc 13h15 của Trung tâm KTTV TƯ cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 10, giật cấp 13, tại Hoài Hải (Bình Định) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8, tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 10, tại Duy Hải (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10, Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Vị trí tâm bão số 9 lúc 13h vào khoảng 15.0 độ vĩ Bắc; 108,6 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 10 - 11 (90 - 115 km/ giờ), giật cấp 13.

Tại xã Bình Hải huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi nhiều nhà bị tốc mái.

Trước đó, ghi nhận của PV Dân Việt, tại Quảng Ngãi, mưa trắng trời, gió giật mạnh kinh khủng. Tại đảo Lý Sơn, bão số 9- Molave gây gió cấp 13, sóng lớn cao 6 m đánh vào bờ kè quanh đảo, nhiều nhà bị tốc mái.

Quảng Ngãi mưa trắng trời, gió giật kinh hoàng.

Gió cấp 12 khiến sóng đánh dữ dội ụp vào một ngôi nhà ở Cù Lao Chàm.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nhất ở tỉnh Quảng Ngãi với hàng trăm nhà tốc mái, cây xanh đổ hàng loạt. Quảng Ngãi và Quảng Nam đã chủ động cắt điện để đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện chưa có thương vong về người.



Tại Quảng Nam, rất nhiều nhà dân bị tốc mái. Theo cơ quan chức năng, lúc 13h, tâm bão số 9 trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch Tam Kỳ, Quảng Nam thông tin nhanh, bão số 9 đổ bộ thật khủng khiếp, hiện vẫn còn gió lớn chưa thể thống kê được, nhưng qua rà soát sơ bộ, nhà tôn vùng gần sông của xã Tam Phú, Tam Thăng, kể cả trong khu vực nội thị bị tốc mái hoàn toàn. Khu công nghiệp Tam Thăng, Thuận Yên thiệt hại nặng. Hiện lực lượng đang được điều động sau bão tan sẽ giúp dân.

Nhà dân bị tốc mái ở Quảng Nam.

Lúc 11h, tâm bão khi vào Quảng Nam - Quảng Ngãi đã gây mưa lớn, gió giật mạnh trên diện rộng nhiều tỉnh miền Trung khiến hàng loạt cây xanh, bảng quảng cáo... ngã đổ, nhiều nhà dân tốc mái.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu quân đội cho người dân ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) xuống hầm tránh bão. Các quan trắc viên tại trạm Lý Sơn cũng được lệnh sơ tán khẩn cấp xuống hầm.

Sẵn sàng dùng máy bay để bay tìm kiếm người mất tích

Trưa 28/10, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác phòng chống bão số 9.



Thông tin về công tác cứu hộ các tàu cá gặp nạn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, hiện nay có 3 tàu Bình Định gặp nạn thì đã có 2 tàu chìm.

"Hiện chúng tôi đang hy vọng ngư dân sẽ có áo phao, trôi nổi trên biển. Còn một tàu Bình Định chúng tôi vẫn đang giữ được liên lạc, tàu này bị hỏng máy và thả trôi. Sáng sớm hôm nay, 2 tàu kiểm ngư tại cảng Cam Ranh đã xuất phát, dự kiến vào 20 giờ tối nay sẽ tiếp cận được tàu này. Hiện nay 12 ngư dân ở trên tàu Bình Định đang thả trôi vẫn có sức khỏe tốt. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn đang liên hệ được với họ", Trung tướng Bình cho biết.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã nghiên cứu phương án sẵn sàng dùng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các tàu lân cận hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang trôi dạt ở trên biển. Còn thời gian triển khai máy bay sẽ sẵn sàng khi thời tiết cho phép.

"Đối với 2 tàu chìm, chúng tôi đang nỗ lực hết sức để tiếp cận hiện trường, tuy nhiên gió to sóng rất lớn (từ 2 đến 3m) cho nên tàu không thể đi nhanh được", Trung tướng nói.

Tại Phú Yên: Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh, đến trưa 28/10, tâm bão số 9 đã đi xa địa bàn tỉnh nhưng ảnh hưởng còn kéo dài trong nhiều giờ tới. Bão số 9 với sức gió mạnh đã gây thiệt hại tại nhiều vùng ven biển của tỉnh.

Thông tin ban đầu tại thị xã Sông Cầu, gió quần liên tục hơn 10 giờ qua đã làm 31 nhà sập và tốc mái; 170 ao, đìa nuôi trồng thủy sản của người dân bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt vì trụ điện ngã đổ, cây bật gốc chắn ngang đường…

Tại TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa và huyện Tuy An, hệ thống cây xanh, trụ điện bị ngã đổ khá nhiều, hàng loạt nhà bị tốc mái... Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9, chưa thể thông kế hết thiệt hại.