Bão số 9: Phú Yên đã có người tử vong, nhiều nhà dân bị sập

Thông tin ban đầu tại thị xã Sông Cầu, gió quần liên tục hơn 10 giờ qua đã làm 31 nhà sập và tốc mái; 170 ao nuôi trồng thủy sản của người dân bị hư hỏng. Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị chia cắt vì cột điện ngã đổ, cây bật gốc chắn ngang đường…



Cây ngã chắn đại lộ Hùng Vương, TP.Tuy Hòa (Phú Yên) sáng 28/10. Ảnh: N.H



Bà Trần Thị Kiên (ở thị xã Sông Cầu) cho biết: "Suốt đêm qua, cả nhà không ngủ được vì tiếng gió rít, tôn bay. Sáng ra, xung quanh xóm có nhiều nhà bị tốc mái, cây ngã, cột điện đổ ngổn ngang. Hiện, khu vực tôi ở đã bị cúp điện".

Tại TP.Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và huyện Tuy An, hệ thống cây xanh, cột điện bị ngã đổ khá nhiều, hàng loạt nhà bị tốc mái,... Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão số 9, chưa thể thông kế hết thiệt hại.

Trong sáng nay (28/10), ngành điện lực đã huy động nhân lực khắc phục sự cố mất điện do trụ ngã đổ và sự cố đường dây 220kv. Các địa phương đang khẩn trương chỉ đạo.

Hàng loạt trụ điện ngã đổ tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa (Phú Yên) vào sáng 28/10. Ảnh: N.X



Ban chỉ huy PCLB-TKCN Phú Yên cho biết do ảnh hưởng của bão số 9, ngày 25/10, trong lúc đi đánh cá trên biển, thuyền của ông Đặng Lượng (SN 1985, ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An) bị sóng lớn đánh chìm, ông Lượng tử vong. Thi thể của ông Lượng cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy và đưa về để gia đình mai táng.

Theo ông Thái Minh Châu - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Yên, đến trưa 28/10, toàn tỉnh còn 40 đơn vị xã/phường/thị trấn bị mất điện do ảnh hưởng của bão số 9. Cụ thể, TP.Tuy Hòa có 5 đơn vị; thị xã Sông Cầu có 12 đơn vị; thị xã Đông Hòa có 5 đơn vị; huyện Tuy An có 10 đơn vị; huyện Sơn Hòa có 2 đơn vị; huyện Đồng Xuân có 5 đơn vị và một phần xã Hòa An (Phú Hòa) bị mất điện.

Hiện nay, đường dây 220kV tại các khu vực bị sự cố đi qua vùng đồi núi, có mưa to, gió mạnh nên ngành điện chưa tiếp cận được hiện trường để kiểm tra và xử lý khắc phục. Tùy vào tình hình thực tế, các đơn vị sẽ tập trung xử lý, khôi phục lại phụ tải bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất.

Mái tôn bị cuốn bay tại Tuy Hòa, Phú Yên. Ảnh: N.C



Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 9, toàn tỉnh có 924 trạm biến áp mất điện, ảnh hưởng đến hơn 85.000 khách hàng. Ngành điện đã khôi phục cấp điện cho 248 trạm biến áp; còn 676 trạm biến áp vẫn đang mất điện với hơn 61.200 khách hàng dùng điện bị ảnh hưởng.

Theo Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh, từ 19h ngày 27/10 đến sáng 28/10, khu vực tỉnh Phú Yên có mưa to, đến rất to. Mực nước các sông trên địa bàn tỉnh ở mức dưới báo động cấp I. Lúc 6h ngày 28/10, hồ thủy điện Sông Ba Hạ chạy máy và xả lũ với lưu lượng 900m3/s (dự kiến trong 12-24 giờ tiếp theo, tổng lưu lượng nước về hạ du từ 1.000-1.200m3/s).

Mực nước các hồ thủy lợi Đồng Tròn là 27,53m/35,5m, Phú Xuân là 30,59m/36,5m, Suối Vực là 81,1m/88,1m. Các hồ còn lại đang tích nước phổ biến từ 20 - 50% so với dung tích thiết kế. Các địa phương đã tổ chức sơ tán khoảng 11.308 hộ với 11.278 nhân khẩu tại chỗ đối với các khu vực ven biển, sông bị ảnh hưởng trực tiếp của bão, ngập lụt.

Vùng biển ngoài khơi khu vực Phú Yên trong 12 giờ tới có mưa rào và dông mạnh, có gió mạnh cấp 9 - 11, sau tăng lên cấp 13, giật cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 6 - 8m, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 4. Vùng ven biển Phú Yên nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,5m; sóng lớn kết hợp triều cường có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển tại thị xã Đông Hòa, Sông Cầu, TP.Tuy Hòa và huyện Tuy An.