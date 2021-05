Bắt đối tượng đầu tư "tiền ảo" thất bại rồi đi trộm cắp, chiếm dụng tài khoản của người khác

Ngày 22/5, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao Lê Công Giang (34 tuổi, trú tại xã Tân lập, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) cho Công an TP.Buôn Ma Thuột xử lý theo thẩm quyền.

Lê Công Giang tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 26/4, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được đơn trình báo của một người dân ở TP.Buôn Ma Thuột, về việc bị kẻ gian móc cốp xe máy để trộm cắp điện thoại. Đồng thời, kẻ gian còn chiếm dụng các thông tin cá nhân để thực hiện nhiều hành vi vi phạm khác.

Công an tỉnh Đắk Lắk bàn giao Lê Công Giang cho Công an TP.Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Sau hơn 20 ngày tích cực điều tra, lực lượng công an đã làm rõ được đối tượng gây ra vụ án trên là Lê Công Giang .

Tại cơ quan Công an, Giang khai nhận, trước đây từng tham gia đầu tư tiền ảo và bị thất bại khoảng 450 triệu đồng. Sau đó, Giang sống lang thang. Ngày 26/4, Giang đã trộm cắp một chiếc điện thoại. Sau khi bẻ khóa chiếc điện thoại này, Giang phát hiện chủ nhân cũng chơi "tiền ảo".

Sau khi vào tài khoản "tiền ảo" của nạn nhân, Giang phát hiện có 20.000 Doge (tiền điện tử) tương đương 150 triệu đồng tiền Việt Nam. Ngay sau đó, Giang đã chuyển hết số tiền này về tài khoản "tiền ảo" của mình rồi bán lấy tiền Việt Nam để tiêu xài. Tuy nhiên, khi Giang mới bán tiền ảo lấy được 40 triệu đồng tiền Việt Nam thì bị Công an phát hiện. Riêng chiếc điện thoại Giang đã bán được 6,5 triệu đồng.