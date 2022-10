Nguồn cung bất động sản nhỏ giọt và giá xa tầm với người mua

Các tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản TP.HCM chứng kiến nhiều rào cản để phát triển như dòng vốn tín dụng hạn chế, lãi suất cao đã khiến cho nhà đầu tư và người mua nhà gặp nhiều khó khăn trong giao dịch.

Bên cạnh đó, thanh khoản thị trường thấp và giá sơ cấp ngày càng tăng từ thị trường căn hộ và biệt thự/liền kề dẫn đến do dự và khó khăn cho nhiều người muốn sở hữu hoặc đầu tư nhà ở.

Đáng chú ý, việc giá sơ cấp càng ngày càng tăng tại TP.HCM là yếu tố quan trọng cản trở cho người mua. Mặc dù nguồn cung căn hộ ở TP.HCM dự kiến sẽ tăng lên 133.400 căn trong năm 2025, con số này chỉ đáp ứng nổi khoảng 52% nhu cầu nhà ở theo kế hoạch.

Thị trường bất động sản TP.HCM hạ nhiệt vì thắt chặt dòng vốn tín dụng Ảnh: H.T

Theo báo cáo mới nhất của Savills, trong quý 3/2022, nguồn cung sơ cấp thị trường căn hộ TP.HCM giảm còn 6.600 căn, giảm 51% theo quý. TP.Thủ Đức và quận 1 lần lượt là hai quận có nguồn cung lớn nhất.

Ngoài ra, lượng tồn kho căn hộ sơ cấp chiếm 66% nguồn cung, lớn nhất kể từ năm 2019. Cần lưu ý đến 89% lượng hàng tồn kho này thuộc về các căn hộ hạng A và hạng B.

Trong số lượng nguồn cung mới, hơn 60% có giá hơn 11 tỷ đồng/căn, và báo cáo Savills ghi nhận mức giá sơ cấp cao nhất từ trước đến nay là 124 triệu đồng/m2. Đối với giai đoạn tiếp theo của một số dự án, các căn hộ mới cũng có mức tăng 10%.

Giá cả cao, cùng với việc siết chặt tín dụng khiến thanh khoản thị trường giảm đã dẫn tới lượng giao dịch giảm 89% theo quý, với con số 990 căn. Tỷ lệ hấp thụ đạt mức thấp nhất kể từ năm 2019 là 15%, con số này đối với nguồn cung mới là 20%, thấp nhất từ trước đến nay.

Thị trường biệt thự/nhà liền kề ghi nhận những dấu hiệu tích cực hơn căn hộ. Nguồn cung sơ cấp đối với nhà xây sẵn tăng 38% theo quý, lên khoảng 800 căn.

Nhà đầu tư bất động sản ồ ạt dịch chuyển về vùng ven

Các chuyên gia của Savills cho rằng quá trình gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa nhanh sẽ khiến nhu cầu sở hữu nhà của người Việt Nam càng ngày cao, và nhu cầu này có thể đẩy sang tỉnh thành vùng ven.

TS Sử Ngọc Khương - Giám đốc Cấp cao Bộ phận Tư vấn Đầu tư Savills Việt Nam đánh giá nhu cầu của người dân về nhà ở rất lớn, đặc biệt tại các đô thị như và TP.HCM. Song, giá nhà ở tại các thị trường này đang vượt khả năng chi trả của họ, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ, mới lập gia đình. Cùng với đó, quá trình hỗ trợ lãi suất mua nhà linh hoạt cho nhóm này cũng còn nhiều hạn chế.

Làn sóng dịch chuyển đầu tư bất động sản về vùng ven tận dụng tiềm năng quỹ đất. Ảnh: H.T

"Khi quỹ đất để phát triển phân khúc nhà ở giá rẻ tại TP.HCM không còn, các chủ đầu tư có xu hướng chuyển dịch ra khỏi trung tâm, hướng đến các khu đô thị vệ tinh, nơi sản phẩm của họ có thể vừa cung cấp cho tốc độ đô thị hóa ở địa phương đó và những người làm việc tại TP.HCM", TS Khương phân tích.

"Thị trường nhà ở TP.HCM với mức thanh khoản thấp do lượng người mua hạn chế và giá bán cao đã tạo cơ hội cho bất động sản liền thổ giá rẻ tại các tỉnh lân cận. Với lượng đất dồi dào và sự quan tâm từ các nhà đầu tư lớn, dự kiến các vị trí ven TP.HCM sẽ là nguồn cung lớn để đáp ứng cho nhu cầu mua bất động sản liền thổ và cả căn hộ của người dân", ông Troy Griffiths - Phó Tổng giám đốc Điều hành Savills Việt Nam nhận xét.

Thực tế, báo cáo Savills cho biết ở những thị trường lân cận, giá bất động sản nhà thổ có giá rẻ hơn từ 88 đến 100 triệu đồng/m2 , thấp hơn 67% so với TP.HCM. Tỷ lê hấp thụ ở các khu vực này cũng cao hơn tỷ lệ ở TP.HCM, lần lượt là 72% và 49%.

Vị trí ven TP.HCM sẽ là nguồn cung lớn để đáp ứng cho nhu cầu mua bất động sản của người dân. Ảnh: H.T

Với lượng đất dồi dào và sự quan tâm từ các nhà đầu tư lớn, dự kiến các vị trí ven TP.HCM sẽ là nguồn cung lớn để đáp ứng cho nhu cầu mua bất động sản liền thổ và cả căn hộ của người dân. Ghi nhận thực tế, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản đã chuyển hướng về vùng ven TP.HCM để phát triển sản phẩm, liên tục công bố nguồn cùng mới.

Đơn cử, công ty Cổ phần Tập đoàn Coteccons vừa ký kết với chủ đầu tư là Tập đoàn Lê Phong để triển khai dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68 (TP.Thuận An). Hay sắp tới, chủ đầu tư Bcons Group sẽ chào thị trường dự án khu phức hợp căn hộ và nhà phố Bcons City (TP.Dĩ An). Dự án toạ lạc tại khu vực Đại học quốc gia TP.HCM dự kiến cung ứng ra thị trường gần 4.000 căn hộ.

Một đại diện khác là Phú Đông Group cũng ra mắt khu căn hộ Phú Đông Sky Garden toạ lạc liền kề đại lộ Phạm Văn Đồng, giáp ranh TP.Thủ Đức, có quy mô hơn 6.000m2, cung cấp 640 căn hộ, có giá bán từ 2,2 – 2,5 tỷ đồng.

Ông Sử Ngọc Khương nhận định, Chính phủ đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông kết nối giữa các vùng đô thị lớn, thúc đẩy nguồn cung giá phải chăng. Ngoài ra, chuyên gia cũng khuyến nghị Chính phủ cần có những kế hoạch khai hoang bài bản để bổ sung quỹ đất, thu hút nhà đầu tư trong việc phát triển nhà ở xã hội cho người dân.