Sáng ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, liên quan đến vụ việc một người phụ nữ cùng con gái riêng bị chồng hờ đánh gây thương tích xảy ra tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Võ Văn Nam (SN 1995, cư trú xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Võ Văn Nam. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Võ Văn Nam và chị N.M.H (SN 1986, cư trú huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam.

Khoảng 14h30 ngày 6/10, do bực tức ghen tuông và nghi ngờ chị H ngoại tình nên Nam đã đánh chị H gây thương tích nặng. Sau đó Nam chở chị H đi cấp cứu tại Trạm y tế của xã. Trên đường chở chị H về nhà, Nam ghé nhà dì ruột chơi.

Tại đây Nam gặp bé V (SN 2014, là con gái riêng của chị H), do Nam còn bực tức chuyện ghen tuông nên đã lấy móc nhôm treo quần áo đánh nhiều cái vào người của chị H và bé V gây thương tích.

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Võ Văn Nam. Ảnh: Nghiêm Túc

Không dừng lại ở đó, sau khi đưa chị H và bé V về nhà, Nam lại tiếp tục đánh và dùng kéo cắt tóc của chị H.



Không chịu nỗi được sự đánh đập của Nam, chị H đã dẫn con gái bỏ về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang. Thấy con gái và cháu ngoại bị Nam đánh gây thương tích nên mẹ của chị H đã làm đơn tố cáo hành vi của Nam đến cơ quan Công an.

Được biết, tỷ lệ thương tích của chị H do Nam gây ra là 16%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.