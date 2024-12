Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng Bắt tạm giam nữ chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng

Sau thời gian điều tra, ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Kiều Oanh (SN 1986, trú xã Tân Thạnh, TX.Tân Châu, An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".