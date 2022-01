Bế mạc Hội nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Hội NDVN VII: Hoàn thành nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị đã dân chủ thảo luận và quyết nghị thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018- 2023; báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 21/7/2014 của BCH T.Ư Hội (khóa VI) về "Nâng cao trách nhiệm của Hội NDVN tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu" giai đoạn 2014 – 2020 và Kết luận Hội Nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Hội NDVN (khóa VII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 của BCH T.Ư Hội (khóa VI).

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Thu Hà

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí Thường trực T.Ư Hội theo quy định; bầu bổ sung 21 đồng chí Ủy viên BCH, 4 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Hội NDVN khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội ND các tỉnh, thành, các cụm thi đua cùng ký kết giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện các nội dung thi đua đã được phát động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả tích đạt được trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn nhận định: Trong những năm tới, nhất là từ nay đến năm 2023, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động và ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta.

Theo đó, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường. Tình trạng "được mùa mất giá", "ùn tắc nông sản" tại các vùng chuyên canh lớn và cửa khẩu vẫn còn xảy ra.

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, chưa có dấu hiệu dừng lại với những biến thể mới có tốc độ lây lan mạnh sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của hội viên, nông dân; gây khó khăn đến hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.

Trước tình hình đó, đòi hỏi tổ chức Hội Nông dân các cấp phải vươn lên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt Ban Thường vụ T.Ư Hội, Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn đã gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các cấp Hội tổ chức thực hiện trong năm 2022 và trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội VII Hội NDVN.

Thứ nhất, các cấp Hội tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội NDVN trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại gắn với thực hiện Chương trình hành động của BCH T.Ư Hội NDVN thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kết luận Hội Nghị lần thứ 8 BCH T.Ư Hội NDVN (Khóa VII) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20 ngày 21/7/2014 của BCH T.Ư Hội (khóa VI).

Thứ hai, các cấp Hội tích cực, chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Chủ tịch Hội NDVN Lương Quốc Đoàn trao tặng Cờ thi đua của BCH T.Ư Hội cho 17 đơn vị Hội ND tỉnh, thành có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021. Ảnh: Đức Quảng

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội; đổi mới nội dung, phương thức, hoạt động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các cấp Hội ND cần đổi mới mạnh mẽ phương thức tập hợp nông dân trên cơ sở xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cần chủ động áp dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về hội viên nhằm quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội viên.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động để thu hút hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội. Hội phải tăng cường tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân.

Trong đó, đẩy mạnh phát triển nguồn vỗn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp; tích cực, chủ động phối hợp với doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, máy nông nghiệp cho nông dân.

Đặc biệt, cần hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản; chú trọng hướng dẫn nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, cấp mã vùng trồng, xây dựng thương hiệu nông sản.

Thứ năm, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Hội tích cực, chủ động tham gia hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Hội ND cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu và giữ vai trò nòng cốt trong việc nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nông dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân.

Tại hội nghị, BCH T.Ư Hội NDVN đã trao tặng Cờ thi đua của T.Ư Hội cho 17 đơn vị Hội ND tỉnh, thành có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021; tặng Bằng khen cho 30 đơn vị đạt danh hiệu "Đơn vị xuất sắc". BCH T.Ư Hội cũng tặng Bằng khen cho 16 Hội ND tỉnh, thành về thực hiện Nghị quyết 26; tặng Bằng khen cho 20 Hội ND tỉnh, thành vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, phòng chống dịch Covid 19 năm 2021.