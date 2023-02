Chiều 6/2, thông tin từ Công an Bến Tre cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa ký, ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Phan Văn Trung (35 tuổi), công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy do vi phạm qui định trong thi hành công vụ của ngành công an.

Công an đánh nhậu clip: MXH

Liên đới trách nhiệm, thiếu tá Nguyễn Văn Của (công an viên xã Thành Triệu) bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì thấy đại úy Trung đá người dân nhưng không ngăn chặn.

Đại úy Phan Văn Trung, Công an viên xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre liên tục đá người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 20/1 tại nhà bà Trương Thị Kim Dung (46 tuổi, ngụ xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), ông Trần Văn Dưỡng (44 tuổi, người sống chung như vợ chồng với bà Dung) đang có hành vi gây rối, cầm dao đe dọa tính mạng và đập phá tài sản gây mất an ninh trật tự. Lo sợ tính mạng, bà Dung điện báo công an xã nhờ can thiệp và ngăn chặn hành vi côn đồ này.



Công an xã Thành Triệu đã phân công 5 người, trong đó có thiếu tá Nguyễn Văn Của, đại úy Phạm Văn Trung (công an viên) và lực lượng dân quân đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, ông Trần Văn Dưỡng trong tình trạng say rượu đang to tiếng chửi tục, đồng thời có lời nói xúc phạm đến những người thi hành công vụ.

Công an xã Thành Triệu buộc mời ông Dưỡng về trụ sở làm việc, nhưng "ma men" từ chối. Vì vậy, lực lượng công an đã còng tay ông Dưỡng để dẫn đi.

Lúc này ông Dưỡng xin vào nhà mang dép, nhưng nhanh chân bỏ chạy nên đã bị bắt giữ. Thiếu kiềm chế đại úy Trung, "tung" nhiều cú đá vào ông Dưỡng.