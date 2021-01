Bí ẩn lời khai của Giám đốc tài chính Nhật Cường và chủ 2 tiệm vàng ở Hà Nội

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án: Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và một số đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong số 15 bị can, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, Nguyễn Bảo Ngọc cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố thêm về tội "Buôn lậu".

Người nắm thu, chi đường dây buôn lậu nghìn tỷ

Lời khai của Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường trong bản kết luận điều tra cho thấy: Từ năm 2014 đến tháng 5/2019, với vai trò Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường, Ngọc có nhiệm vụ quản lý, theo dõi thu, chi của Công ty Nhật Cường.

Trong đó, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc và Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám giao cho Ngọc quản lý, theo dõi và thanh toán tiền mua hàng lậu của 16 nhà cung cấp và tiền vận chuyển cho 9 nhà vận chuyển. Đồng thời, sau khi mua hàng, Ngọc tạo các đơn hàng trên phần mềm ERP (phần mềm theo dõi nội bộ, không công khai với cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước...) để quản lý theo dõi hàng hóa.



Cơ quan chức năng khám xét một cửa hàng của Nhật Cường trên đường Lý Quốc Sư (Hà Nội) tháng 5/2019.

Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường khai: Bùi Quang Huy, Trần Ngọc Ánh, Hoàng Văn Phong, Mai Tiến Dũng là những người trực tiếp giao dịch mua hàng từ 16 nhà cung cấp. Sau khi mua hàng xong, những người này gửi thông tin về đơn hàng đã đặt mua qua email, phần mềm Wechat, WhatsApp trên điện thoại di động cho Ngọc, gồm các thông tin: Tên hàng, số lượng hàng, đơn giá, thành tiền (hàng hóa chủ yếu là điện thoại iphone các loại).

Khi đến ngày phải trả tiền cho nhà cung cấp, người giao dịch mua hàng sẽ thông báo các thông tin của nhà cung cấp để Ngọc thanh toán tiền (số tài khoản hoặc người nhận tiền mặt). Khi hàng về, Ánh thông báo cho Nông Văn Lư (lái xe của Công ty Nhật Cường) đi nhận hàng và nhận tiền để thanh toán cho bên vận chuyển thuê nên Ngọc biết ngày hàng hóa về kho để tạo sẵn đơn đặt hàng vào hệ thống ERP. Ngọc đăng nhập vào phần mềm ERP bằng cách nhập các thông tin do người mua hàng cung cấp gồm: Tên nhà cung cấp, tên hàng hóa, đơn giá mua hàng và đơn giá vận chuyển. Sau đó nhấn chuột vào nút cập nhật và như vậy đơn hàng tự hoàn thành.

Cũng theo kết luận điều tra, Ngọc khai việc tạo đơn đặt hàng trên hệ thống phần mềm ERP là để lưu, quản lý hàng hóa mua, đồng thời giúp bộ phận kho có thông tin tạo phiếu nhập kho trên phần mềm và quản lý hàng hóa bán ra. Khi hàng được Lư nhận đưa về kho, bộ phận kiểm đếm hàng thực nhận và vào phần mềm ERP để tạo phiếu nhập kho. Khi tạo phiếu nhập kho trong phần mềm ERP các thông tin Ngọc đã tạo trong đơn đặt hàng như tên nhà cung cấp, tên hàng hóa, số lượng, đơn giá mua hàng và số đơn đặt hàng sẽ tự động chuyển đến phiếu nhập kho này. Sau đó, bộ phận kho chỉ có nhiệm vụ nhập imei của hàng hóa thực nhận vào phiếu nhập kho hàng hóa. Như vậy, phiếu nhập hàng hóa có đủ thông tin về số đơn đặt hàng, tên nhà cung cấp, tên hàng hóa, đơn giá mua hàng, số lượng hàng, imei từng loại hàng hóa.

Mâu thuẫn trong lời khai của Giám đốc tài chính Nhật Cường và chủ 2 tiệm vàng

Kết luận điều tra nêu rõ, thông tin về việc thanh toán tiền mua hàng và tiền vận chuyển trong đường dây buôn lậu của công ty Nhật Cường đều có người giao dịch cung cấp cho Nguyễn Bảo Ngọc.

Việc chi tiền hàng cho nhà cung cấp, tiền cước phí vận chuyển cho đường dây vận chuyển do Ngọc chỉ đạo thực hiện. Tiền mua hàng được thanh toán bằng các hình thức: Nhà cung cấp cho người trực tiếp đến Công ty Nhật Cường nhận tiền mặt, Ngọc trực tiếp hoặc chỉ đạo thủ quỹ đưa tiền; Chuyển tiền vào tài khoản của một số cá nhân do nhà cung cấp yêu cầu: Chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của một số cá nhân của hai tiệm vàng tại Hà Nội là Lộc Phát (ở phố Hà Trung, do Nguyễn Thị Thanh Loan làm chủ) và Thuận Phát (ở phố Hàng Dầu, do Bùi Thanh Phượng điều hành) để chuyển tiền hàng, tiền cước vận chuyển hàng lậu vào các tài khoản của chủ hàng và đường dây vận chuyển ở nước ngoài. Trong đó, tiệm vàng Lộc Phát đã chuyển hơn 1.700 tỷ đồng, tiệm vàng Thuận Phát chuyển gần 800 tỷ.

Đáng chú ý, điều này mâu thuẫn với lời khai của chủ 2 tiệm vàng tại cơ quan điều tra. Cụ thể, bà Loan và bà Phượng khai có nhận tiền mặt và tài khoản có nhận tiền chuyển từ Công ty Nhật Cường. Tuy nhiên, cả hai người này đều chỉ thừa nhận sau khi nhận tiền từ công ty Nhật Cường thì chỉ chuyển cho khách hàng trong nước (không nhớ rõ đơn vị, cá nhân nào), không thừa nhận việc chuyển tiền ra nước ngoài theo lời khai của Ngọc và tài liệu trích xuất từ hệ thống dữ liệu điện tử bí mật của Nhật Cường.

Cơ quan điều tra cũng kết luận đến nay chưa thu thập được tài liệu phản ánh việc chuyển tiền ra nước ngoài.

Nhật Cường từng có 9 cửa hàng ở Hà Nội. Ảnh: N.H

Ngọc xác nhận Công ty Nhật Cường đã mua của 16 nhà cung cấp 2.502 đơn hàng, với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính, máy nghe nhạc, Apple TV, tai nghe, đồng hồ của hãng Apple...), tổng trị giá gần 3.000 tỷ đồng, chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi hơn 221 tỷ đồng, còn lại 947 sản phẩm chưa tiêu thụ, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng (trong đó có 75 điện thoại di động bị bắt tại Sân bay Nội Bài ngày 21/9/2018).



"Ngọc nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật. Trong việc làm này, Ngọc không được hưởng lợi gì mà chỉ được Bùi Quang Huy trả lương theo tháng. Việc làm trên của Ngọc là do Bùi Quang Huy chỉ đạo, là cấp dưới (người làm thuê) nên phải thực hiện", kết luận điều tra nêu rõ.