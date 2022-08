Bình An hiện đang là một trong những nam diễn viên được khán giả đặc biệt quan tâm khi góp mặt trong bộ phim Gara hạnh phúc. Gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật, cùng hàng loạt vai diễn trên các bộ phim giờ vàng của VTV khiến nam diễn viên sinh năm 1993 ngày càng đến gần hơn với khán giả.

Bình An và Á hậu Phương Nga cũng được nhắc đến với chuyện tình tuyệt đẹp. Cả hai hiện đang là cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau màn cầu hồn lãng mạn vào lễ tình nhân hồi tháng 2 năm nay, Bình An và Phương Nga vẫn giữ im lặng về chuyện tổ chức đám cưới khiến người hâm mộ cặp đôi tò mò, mong chờ.

Gara hạnh phúc tập 8: Quân "bán mình" lấy tiền lo cho ông nội của Sơn Ca. (Nguồn: VTV Giải trí)

Trong buổi trò chuyện với Dân Việt, nam diễn viên đã có những chia sẻ thú vị về chuyện làm nghề và kế hoạch riêng trong tương lai gần.



Bình An tiết lộ áp lực khi đọc bình luận của khán giả

Thời gian gần đây, cái tên Bình An đang được khán giả nhắc đến rất nhiều khi bạn tham gia bộ phim Gara hạnh phúc. Bình An có đọc hết những chia sẻ của khán giả trên mạng xã hội khi phim lên sóng?

- Tôi có theo dõi và đọc hết những điều khán giả nhận xét về mình. Khen có, chê có và tôi đều đón nhận. Diễn viên cũng là dâu trăm họ, đôi khi vì vai diễn của mình quá đáng ghét nên khán giả nhiều khi cũng mất cả cảm tình với chính diễn viên. Đôi khi đọc phải những nhận xét quá tiêu cực từ phía khán giả cũng khiến bản thân tôi áp lực rất nhiều.

Bình An nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi vào vai Quân trong phim Gara hạnh phúc. (Ảnh: Chụp màn hình)

Có những bình luận nào khiến cho Bình An cảm thấy buồn và trăn trở nhiều khi làm phim?

- Có chứ, rất nhiều những bình luận trên mạng xã hội khiến cho tôi rất buồn khi đọc được. Phải nói thật lòng, nhiều khi tôi cũng tự hỏi không biết những người buông lời cay đắng có thật sự theo dõi hành trình của tôi, theo dõi những bộ phim tôi tham gia hay không.

Ngày trước tôi chuyên được giao những vai trai nghèo, thư sinh hiền lành, nét diễn có thể không bộc lộ nhiều cá tính. Nhưng dần dần tôi được các đạo diễn tin tưởng giao những dạng vai khó hơn, có chiều sâu tâm lý hơn như trong phim Mặt nạ gương; Yêu hơn cả bầu trời; 11 tháng 5 ngày và giờ là Gara hạnh phúc.

Tức là tôi đã có cả quá trình trau dồi bản thân và cố gắng hoàn thiện mình mỗi ngày. Nhưng khi phim lên sóng, có những bình luận khá gay gắt nói rằng "nhìn mặt Bình An đã thấy đơ", "diễn một màu"... làm tôi tổn thương. Đôi khi tôi có cảm giác hành trình 10 năm làm nghề không được công nhận.

Hơn nữa, nhiều khi chỉ vì tính cách nhân vật mà khán giả đánh đồng luôn bản thân tôi. Cho rằng chắc ở ngoài tôi cũng vậy. Điều đó khiến tôi rất suy nghĩ, rất tổn thương.

Bình An được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim trên sóng giờ vàng của VTV. (Ảnh: VFC).

Bên cạnh những bình luận trái chiều vẫn còn rất nhiều khán giả dành lời khen cho Bình An. Lý do gì khiến Bình An lại buồn nhiều như vậy?

- Không, tôi không buồn nhiều. Tổn thương một chút thì có, nhưng khi nhìn lại thì đúng là vẫn có rất nhiều người ủng hộ, động viên tôi trên hành trình làm nghề. Tôi vẫn có rất nhiều người theo dõi và chia sẻ.

Bình An úp mở về thời điểm tổ chức đám cưới với Á hậu Phương Nga

Khi buồn và áp lực vì công việc, Bình An có thường xuyên chia sẻ với Á hậu Phương Nga?

- Có chứ, chúng tôi vẫn thường chia sẻ với nhau mọi cảm xúc. Phương Nga cũng là một người phụ nữ rất biết lắng nghe và chia sẻ. Tuy nhiên, do lịch trình làm việc cả hai cùng bận rộn, tôi có áp lực, Nga cũng có áp lực riêng. Vậy nên khi có thời gian gặp nhau tôi luôn muốn dành khoảng thời gian thư giãn và những điều tích cực nhất cho cả hai.

Mối quan hệ yêu đương đúng là rất cần sự chia sẻ và tôi luôn nghĩ rằng cần phải tôn trọng cả cảm xúc cá nhân của người mình yêu thương nữa.

Bình An và Phương Nga đã có hành trình yêu vô cùng hạnh phúc. (Ảnh: FBNV)

Lịch trình công việc dày đặc, vậy Bình An - Phương Nga dành thời gian cho nhau như thế nào?

- Nói chung chúng tôi cũng phải tranh thủ thôi. Khi nào có thời gian sẽ gọi điện cho nhau, gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Vì cả hai đều đang muốn cố gắng phấn đấu cho công việc.

Trước đây khi Phương Nga đoạt danh hiệu Á hậu, chuyện tình cảm của cả hai được giới truyền thông săn đón. Tuy nhiên, Bình An lại chọn cách kín tiếng, từ chối chia sẻ về chuyện tình cảm của mình, lý do là gì vậy?

- Thực tế, tôi không muốn nhắc đến chuyện tình cảm và bạn gái quá nhiều. Cả tôi và Nga đều không muốn đem chuyện yêu đương lên để “tô vẽ” tên tuổi. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình với những vai diễn, với sự nghiệp của tôi. Và tôi nghĩ Phương Nga cũng cần có sự riêng tư nhất định để tập trung phấn đấu cho sự nghiệp.

Lúc Nga đạt danh vị Á hậu tôi chọn cách từ chối trả lời và chia sẻ về bạn gái vì tôi muốn khán giả chỉ nên nhớ chúng tôi về công việc thôi. Tuy nhiên, cũng có một vài bài báo từng chia sẻ thông tin đại loại kiểu: “Bắt gặp Bình An và Á hậu Phương Nga hẹn hò” khiến tôi cảm giác hai đứa bị theo dõi, bị làm phiền.

Vậy nên tôi và Nga đã chọn cách công khai mối quan hệ để khỏi bị dòm ngó. Nhờ vậy mà chúng tôi có thể thoải mái hẹn hò, dắt tay nhau ngồi ăn ở một quán vỉa hè yêu thích mà không sợ ai bàn tán, để ý.

Bình An và Phương Nga luôn cố gắng phấn đấu sự nghiệp và ngày càng thành công. (Ảnh: FBNV)

Tháng 2 năm nay, Bình An đã có một màn cầu hôn mãn nhãn dành cho Phương Nga. Cũng suốt từ thời gian đó công chúng chưa thấy hai người chia sẻ thông tin gì về đám cưới, Bình An có thể bật mí về ngày trọng đại của mình?

- Thú thật, tôi muốn mọi thứ bất ngờ, giống như màn cầu hồn vừa rồi dành cho Nga. Khi nào có tin vui nhất định những người yêu thương chúng tôi sẽ biết. Tôi không muốn tiết lộ quá nhiều thứ về chuyện riêng tư. Tôi cũng sợ nếu chia sẻ quá nhiều mọi người không hiểu được lại nghĩ chúng tôi cố tình truyền thông để làm hình ảnh.

Vậy Bình An có thể chia sẻ về một thời điểm mà anh mong muốn đám cưới của mình được diễn ra?

- Khi màn cầu hôn của tôi dành cho Nga được nhiều người biết đến, tôi có trả lời trước báo chí rằng, có thể đám cưới sẽ được diễn ra vào tháng 9. Tuy nhiên, đám cưới diễn ra vào tháng 9 năm nào thì tôi không dám chắc (cười).

Bình An úp mở kế hoạch đưa nàng về dinh. (Anh: FBNV).

Tháng 9 năm nay cũng đang cận kề, liệu "siêu đám cưới" của Bình An - Phương Nga sẽ diễn ra trong năm nay?

- Tôi không thể tiết lộ được, đó là bí mật (cười). Khi đám cưới diễn ra nhất định những người theo dõi và yêu thương chúng tôi sẽ được biết. Cá nhân tôi vẫn muốn đám cưới của mình được diễn ra một cách riêng tư, không ồn ào. Vì vậy tôi muốn giữ bí mật đến phút cuối.

Vậy bản thân Bình An đã tưởng tượng đến một đám cưới trong mơ với Phương Nga thế nào? Anh thích một đám cưới nơi bãi biển hay một đám cưới ấm cúng gần gũi có nến, có hoa và có những người thân yêu?

- Tôi mong muốn đám cưới sẽ diễn ra một cách thân mật, có thể đầy đủ những người yêu thương chúng tôi. Địa điểm tổ chức đám cưới ở đâu tôi nghĩ không quá quan trọng. Quan trọng là cảm xúc của chúng tôi. Tôi cũng muốn sự riêng tư cho gia đình và chính chúng tôi trong ngày trọng đại.

Khán giả đang vô cùng mong chờ cả hai sớm về chung một nhà. (Ảnh: FBNV).

Vậy từ giờ tới cuối năm Bình An có những kế hoạch nào đặc biệt cho sự nghiệp?

- Hiện tại, tôi đang rất mong muốn có thể tham gia một chương trình truyền hình thực tế đặc biệt. Tên của chương trình hiện tại tôi chưa được phép tiết lộ. Đây có thể là cơ hội tốt để tôi gặp lại những người bạn đã từng đồng hành với mình. Tuy nhiên, tôi cũng xin bật mí một chút là tham gia chương trình này thì buộc phải cắt đầu đinh. Trong khi đó, cuối năm nay tôi cũng có một "dự án" vô quan trọng, việc cắt bỏ mái tóc cũng là điều khó nghĩ.

Có vẻ như cắt đầu đinh rồi mặc vest cưới thì sẽ không hợp lắm đâu nhỉ?

- (Cười) Đúng là “dự án” này rất quan trọng. Cắt đầu đinh thì ảnh hưởng thật. Còn dự án quan trọng ấy là gì mà khiến tôi cân nhắc, khó nghĩ mong những khán giả đang yêu thương tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi và đón nhận, ủng hộ.

Cảm ơn Bình An với những chia sẻ vừa rồi!