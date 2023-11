Từ đó khích lệ, động viên nông dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, tạo diện mạo khởi sắc cho huyện vùng cao.

Trong nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện An Lão có 2.897 lượt hộ đăng ký và có 1.741 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Các hộ khá, giàu tích cực giúp đỡ các hộ nghèo về vốn, kỹ thuật, cây giống để hộ nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Nông dân huyện An Lão (tỉnh Bình Định) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây bưởi da xanh. Ảnh: Diệp Diệu

Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Xuân Sang (xã An Tân) với mô hình trồng trọt chăn nuôi tổng hợp thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho trên 15 lao động. Không chỉ làm giàu cho gia đình, năm vừa qua ông Sang đã giúp đỡ 10 hộ trong xã về kỹ thuật, cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.

Hay ông Hồ Văn Đông (xã An Hòa) có thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm từ việc sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Ông cũng tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương. Ông đã bỏ số vốn 100 triệu đồng để cho các hộ nghèo vay phát triển sản xuất.

Từ phong trào này, nhiệm kỳ vừa qua, toàn huyện có 1.342 hộ hội viên nông dân thoát nghèo, trong đó có hơn 350 hộ do các cấp Hội Nông dân trực tiếp giúp đỡ thoát nghèo.

Bên cạnh phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", các cấp Hội Nông dân trong huyện đã phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới.

Hằng năm, các cấp Hội đều tổ chức phát động đến cán bộ, hội viên nông dân thi đua thực hiện phong trào "An Lão chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Thông qua tuyên truyền, vận động, nông dân toàn huyện đã tham gia đóng góp hơn 350 triệu đồng, 828 ngày công, hiến 2.295m2 đất, 156 cây dừa, 360 cây cau, 2.745 cây keo lai… để làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các cấp Hội xây dựng 245 bể chứa rác thải, bao bì thuốc BVTV và nhiều mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường như: Tuyến đường hoa nông dân kiểu mẫu tại xã An Hòa; đoạn đường nông dân tự quản, phân loại rác thải nguồn tại An Tân; mô hình 10 phút làm sạch thôn làng tại An Vinh…

Ông Đinh Văn Lớ – Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Lão cho biết: Nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, Hội Nông dân huyện An Lão sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của Hội Nông dân. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các hội viên về ý nghĩa, nội dung các phong trào; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên nông dân trong phát triển kinh tế, chia sẻ giúp nhau làm giàu; đoàn kết xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường; tham gia dân quân tự vệ bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.