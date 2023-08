Người dân ở xã An Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương) bất an vì mùi hôi thối từ xưởng chế biến mủ cao su Người dân ở xã An Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương) bất an vì mùi hôi thối từ xưởng chế biến mủ cao su

Từ khi xưởng chế biến mủ cao su của Công ty TNHH Tuấn Huyền đi vào hoạt động, người dân ở xã An Long (huyện Phú Giáo, Bình Dương) luôn cảm thấy bất an vì môi trường bị ô nhiễm bởi mùi hôi thối.

Mặc dù Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã kiểm tra và yêu cầu Công ty TNHH Tuấn Huyền (Công ty Tuấn Huyền)khắc phục nhưng đến nay, mùi hôi thối vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Đóng cửa suốt ngày vì mùi hôi thối Thời gian qua, cử tri huyện Phú Giáo rất nhiều lần phản ánh việc Công ty Tuấn Huyền ở ấp Xóm Quạt, xã An Long, sản xuất mủ cao su phát tán mùi hôi ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chị Đoàn Thị Cẩm Vân (xã An Long) cho biết, những ngày trời mưa, mùi hôi bốc lên rất khó chịu. Bà Phạm Thị Lan (xã An Long) kể, từ hồi có nhà máy về đây cũng là khi có mùi hôi thối từ hoạt động chế biến mủ cao su. Gió tạt hướng nào thì nhà dân ở hướng đó "lãnh đủ" mùi hôi. "Mùi hôi bốc lên suốt ngày thì chúng tôi phải đóng cửa nhà suốt ngày" - bà Lan nói. Quán cơm của bà Thủy ở ấp Xóm Quạt. Ảnh: T.L Ngày 17/7, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã thành lập đoàn, tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Sản xuất cao su Tuấn Huyền. Sau khi có kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo đến UBND tỉnh, HĐND tỉnh và cử tri được biết. Theo UBND xã An Long, Công ty Tuấn Huyền chuyên thu mua, chế biến mủ cao su, đã hoạt động khoảng 7 năm nay tại địa phương. Đây là doanh nghiệp duy nhất hoạt động trong lĩnh vực thu mua, chế biến mủ cao su trên địa bàn xã. Mỗi ngày, đơn vị này thu mua khoảng 10 tấn mủ. Thời gian đầu, khi công ty mới đi vào hoạt động thì môi trường sống ở đây vẫn còn đảm bảo. Nhưng khoảng 4 năm nay, người dân có nhà cửa gần khu vực công ty thường xuyên phản ánh về tình trạng mùi hôi phát tán ra môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con. Không chịu nổi với mùi hôi khó ngửi, người dân luôn phải đóng kín cửa, tìm mọi cách để hạn chế mùi hôi. Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy - chủ quán cơm ở ấp Xóm Quạt kể, khách đến ăn mà mới nghe mùi khó chịu là bỏ đi luôn. Không khí ô nhiễm vì mùi hôi làm nhức đầu, ảnh hưởng tới sức khỏe của bà con. "Mong các cấp chính quyền sớm xử lý, khắc phục tình trạng mùi hôi từ nhà máy, trả lại sự trong lành cho người dân xã An Long của chúng tôi" - bà Thủy kiến nghị. Chưa xử lý triệt để Công ty TNHH Tuấn Huyền sản xuất mủ cao su đang ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Trước ý kiến của cử tri, UBND xã An Long đã nhiều lần đề nghị với cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra, giải quyết. Ông Phan Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã An Long cho biết, cơ quan chức năng cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đối với hoạt động thu mua, chế biến mủ cao su của Công ty Tuấn Huyền. Tuy nhiên, đến nay tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn chưa được khắc phục triệt để. Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương vừa ra thông báo nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 (thường lệ giữa năm 2023), trong đó có nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo Sở này, kết quả thanh tra trong năm 2022 cho thấy, mùi hôi phát sinh là khi công ty hoạt động lò sấy mủ. Hoạt động này làm phát sinh khói thải kèm theo mùi hôi, gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Kết quả thanh tra ghi nhận khí thải phát sinh từ lò sấy mủ được công ty thu gom, xử lý qua hệ thống tháp hấp thụ sử dụng dung dịch NaOH trước khi thải ra môi trường qua ống khói thải. Đối với hoạt động sản xuất phát sinh mùi hôi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các công đoạn sản xuất để có biện pháp xử lý triệt để. Sở cũng yêu cầu công ty duy trì công tác thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ lò sấy mủ đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường. Tuy nhiên, hiện nay việc khắc phục của công ty vẫn chưa triệt để gây ảnh hưởng đến người dân và môi trường xung quanh. Một nông dân Bình Phước thắng kiện đòi vườn cao su, chỉ rõ doanh nghiệp đứng sau 19/07/2023 07:00

