Bình Dương: Sốt đất khắp nơi, nhà đầu tư ra sức tìm quỹ đất

Xu hướng chuyển dịch vùng ven

Năm vừa qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19 cùng những khó khăn trong công tác pháp lí, thị trường TP.HCM dường như đóng băng. Việc thiếu hụt nguồn cung - cầu tại TP.HCM khiến nhiều nhà phát triển bất động sản chuyển dịch hướng đầu tư sang các thị trường lân cận.

Trong đó, Bình Dương được đánh giá là ưu tiên số 1 cho sự lựa chọn của các nhà đầu tư khi mà địa phương này thụ hưởng tối đa sức đẩy của thị trường TP.HCM.

Một dự án tại thị trường Bình Dương thu hút sự quan tâm của các khách hàng.

Ngoài lực đẩy từ TP.HCM, theo một vị lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, thị trường Bình Dương thu hút là vì tỉnh này đang sẵn có nhiều đô thị vệ tinh kết nối với TP.HCM. Thứ hai, các đô thị tại địa phương có sức sống riêng, không hẳn phụ thuộc nhiều vào cực trung tâm. Đây là nhóm nội lựa mà một số địa phương vùng ven khác chưa hội đủ.

Bên cạnh đó, Bình Dương còn là một thị trường có nhiều tiềm năng cho các khu đô thị mới phát triển. Trong đó, các dự án phức hợp và căn hộ chung cư với thiết kế đồng bộ hay những sản phẩm hợp túi tiền sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân tại thành phố công nghiệp lớn như Bình Dương.

Cụ thể, năm 2020, thị trường bất động sản Bình Dương ghi nhận nguồn cung căn hộ lên đến 20.000 căn. Sở Xây dựng tỉnh cho biết có tổng cộng 243 dự án đang triển khai thực hiện, trong đó có 87 dự án mới với tổng vốn 22.620 tỷ đồng. Trong quý đầu năm nay, Bình Dương cung cấp cho thị trường khoảng 1.893 căn hộ, chiếm hơn 1/3 nguồn cung mới của vùng TP HCM và phụ cận. Tỷ lệ hấp thụ đạt hơn 75%

Với phân khúc đất nền, Bình Dương hiện là địa phương có tốc độ giao dịch sôi động. Theo thống kê của DKRA Việt Nam quý I/2021, Bình Dương vượt TP.HCM vươn lên dẫn đầu nguồn cung đất nền trong khu vực Đông Nam Bộ với 179 nền, tỷ lệ tiêu thụ 100%.

Số liệu từ kênh dữ liệu bất động sản Vhome cho thấy, từ đầu năm đến nay, lượt tìm kiếm các sản phẩm tại thị trường Bình Dương tăng lên đáng kể. So với hồi cuối năm 2020, lượt tìm kiếm các sản phẩm địa ốc tại Dĩ An tăng khoảng 704%, Tân Uyên tăng hơn 593%, Thuận An tăng gần 449%, Bến Cát tăng 392% và Thủ Dầu Một tăng 175%. Thuận An, Dĩ An và Bến Cát là ba thị trường có nhiều lượt tìm kiếm từ người dùng Vhome nhất, chiếm hơn 4/5 tổng lượt tìm kiếm tại Bình Dương.

Ghi nhận thực tế, hàng loạt dự án đã được phát triển tại địa phương và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng như: Astral City, New Galaxy, Opal Skyline, Victory City, Casa Mall, Bình Dương Avenue City, The Eden City, The Rivana, Bcons Plaza, LDG Sky, New Galaxy, Lavita Thuận An ... của nhiều ông lớn trên thị trường như Đất Xanh, Phát Đạt, An Gia, LDG và Hưng Thịnh...

Các nhà đầu tư ra sức săn quỹ đất

TS Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam đánh giá việc các ông lớn tìm kiếm thị trường mới là câu chuyện bình thường, như "đất lành chim đậu". Nơi nào thị trường cởi mở, quỹ đất tốt, sức tiêu thụ tốt, ắt hẳn các doanh nghiệp sẽ tham gia.

Thị trường Bình Dương được dự báo tiếp tục thu hút nhà đầu tư trong thời gian tới.

Tại thị trường Bình Dương, các nhà đầu tư ra sức săn tìm quỹ đất đẹp, vị trí giáp ranh TP.HCM để phục vụ cho đối tượng khách hàng có thu nhập vừa và khá, đang làm việc tại TP.HCM nhưng chưa đủ tiềm lực mua nhà. Bên cạnh đó, chuyên gia nước ngoài, kĩ sư, cán bộ làm việc trong các tập đoàn lớn, các khu công nghiệp… cũng là là nhóm đối tượng khách hàng được đánh giá là nhiều tiềm năng.

Thực tế, không ít doanh nghiệp có động thái tăng tích trữ quỹ đất. Năm ngoái, An Gia vừa mua thêm 3ha đất tại đây, dự kiến sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 3.000 sản phẩm thời gian tới. Lãnh đạo doanh nghiệp này tự tin về kế hoạch lợi nhuận năm tăng 35% một phần cũng nhờ việc thâu tóm thành công khu đất mới tại đây.

Ông Nguyễn Trung Tín - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Gia, cho biết đây là hướng phát triển linh hoạt của doanh nghiệp trong bối cảnh các vấn đề pháp lý của TP.HCM vẫn còn nhiều vướng mắc. Ông cho rằng đây là xu hướng chung của nhiều doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, thời gian qua, nguồn cung đất nền mới tại TP HCM bắt vẫn khan hiếm khi không nhiều dự án mới mở bán. Thị trường chủ yếu là những dự án có quy mô nhỏ hoặc đã mở bán ở những năm trước.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Quy hoạch - Viện Quy hoạch Phát triển Đô thị Bình Dương cho rằng, nguồn cung ngày càng dồi dào sẽ mang đến mức giá hợp lý và nhiều cơ hội lựa chọn cho người dân. Bên cạnh đó, để đảm bảo về khía cạnh quy hoạch, tỉnh này ưu tiên các dự án triển khai đồng bộ, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà đầu tư.

"Khi phát triển dự án, các doanh nghiệp nên quan tâm đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kết nối và chú ý vấn đề bảo vệ môi trường để sau này không làm gánh nặng cho môi trường và xã hội tại địa phương", ông Hiếu cho hay.