Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nói về việc dùng trực thăng để cứu hộ nhân dân vùng lũ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho hay, trong mưa lũ vừa qua, tại Thừa Thiên Huế có 13 người hi sinh thì có 11 đồng chí là bộ đội. "Nỗi đau này chưa nguôi thì trong buổi sáng làm lễ truy điệu cho những quân nhân, cán bộ hi sinh ở Tiểu khu 67, tiếp tục có 22 đồng chí bộ đội hi sinh ở Quảng Trị", Bộ Trưởng Ngô Xuân Lịch nói và cho cho biết, Bộ Quốc phòng đã tạo điều kiện tốt nhất để giải quyết chính sách và được dư luận rất đồng tình.



Thông tin đến PV, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ, những đồng chí hi sinh trong khi làm nhiệm vụ được tặng thưởng Huân chương, được truy thăng quân hàm cao hơn một bậc. Nếu vợ con các đồng chí hi sinh chưa có việc làm, Bộ Quốc phòng sẽ bố trí công ăn việc làm trong quân đội.

"Tôi cũng đã báo cáo Thủ tướng, nếu yêu cầu của gia đình mà Bộ Quốc phòng không phù hợp với ngành nghề thì đề nghị Thủ tướng giao việc cho các bộ, ngành hoặc địa phương tạo điều kiện bố trí cho gia đình liệt sĩ hi sinh", Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trả lời báo chí bên hàng lang Quốc hội ngày 21/10/2020.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, những nơi khó khăn nhất, quân đội có mặt. Những đồng chí hi sinh vừa qua do thiên tai là vượt quá khả năng con người có thể dự báo, theo đó, Bộ Quốc phòng đã ra chỉ thị, giao chỉ huy các đơn vị căn cứ tình hình, để tổ chức sơ tán bộ đội, đảm bảo an toàn cho mình ở những vùng nguy hiểm. Trong điều kiện địa phương, nhân dân yêu cầu thì sẵn sàng ứng cứu để bảo vệ tài sản, tính mạng nhân dân.







Nói về việc dùng trực thăng để cứu hộ nhanh hơn cho nhân dân vùng lũ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Trừ trường hợp không thể tổ chức cho người và phương tiện bình thường được thì phải huy động lực lượng trực thăng để tiếp tế lương thực cho các vùng và nhân dân bị cô lập do bão lũ.

Bộ Quốc phòng đã chuẩn bị sẵn sàng các lực lượng, máy bay trực thăng ở Đà Nẵng, và Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Ở phía Bắc cũng có lực lượng ở Gia Lâm sẵn sàng được huy động để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nhân dân. Tuy nhiên, cũng phải trong điều kiện có thể cất cánh được thì mới triển khai cho trực thăng cứu hộ.

"Như vừa qua, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch dùng trực thăng để chuyển thi thể các liệt sĩ về nhưng do các lực lượng, địa phương đã khai thông được đường nên việc này chưa kịp thực hiện", Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho hay.