Ca sĩ Thủy Tiên nói về hơn 100 tỷ ủng hộ miền Trung: "Tiên sẽ trao tận tay bà con, dù có cực đến mấy"

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) đưa ra lời khuyên cho ca sĩ Thủy Tiên: "Cần quản lý tốt tiền, tài sản để những thứ đó đến được tay người dân một cách nhanh nhất, đầy đủ nhất và hiệu quả. Nhất là những người dân vùng sâu, vùng xa, những vùng bị ngập sâu và chia cắt.

Riêng việc mua hàng từ thiện cần tính toán đến nhu cầu của đồng bào vùng lũ để tránh trường hợp mua phải những thứ không đảm bảo chất lượng cũng như không đáp ứng được nhu cầu cấp bách của đồng bào.

Với số tiền lớn hơn 100 tỷ đồng, Thuỷ Tiên có thể liên hệ với cơ quan công an, các lực lượng bảo vệ pháp luật ở địa phương để được hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo an ninh, an toàn.

Mọi hoạt động từ thiện cần phải công khai, phải có sổ sách ghi chép và có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ để tránh thất thoát cũng như đảm bảo minh bạch về các thông tin, đảm bảo hoạt động từ thiện được chọn vẹn ứng được nhu cầu của bà con vùng lũ cũng như mong muốn của người từ thiện, để đảm bảo hoạt động từ thiện mang nhiều ý nghĩa.