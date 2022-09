Cà Mau: Người bán vé số dạo phản ánh tình trạng bị lấy trộm vé số

Lấy trộm vé số của người già, trẻ nhỏ

Theo ghi nhận tại đoạn đường Võ Văn Kiệt dài khoảng 2km thuộc ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ giáp cửa ngõ TP.Cà Mau, là nơi có gần chục người bán vé số dạo hàng ngày. Cũng tại đoạn đường này, nhiều người bán vé số dạo phản ánh khoảng 1 tháng nay, thường xuyên bị kẻ gian lấy trộm vé số với chiêu trò tinh vi.

Theo người dân tại khu vực này, đa số các đối tượng chọn người bán là người già và trẻ nhỏ để lừa lấy trộm vé số. Thời gian gần đây, tần suất người bán vé số dạo bị mất vé số thường xuyên hơn.

Đoạn đường dài khoảng 2km được người dân phản ánh thường xuyên xảy ra tình trạng trộm vé số. Ảnh: Chúc Ly.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, bà Phạm Kim Son (63 tuổi, ngụ ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ), cho biết: "Ngày 2/8 âm lịch vừa qua, tôi vào một quán nước ven đường mời khách thì một người thanh niên mặc đồ công nhân, áo màu xám gọi lại mua vé số. Lúc này tôi đưa 2 xấp vé số mỏng thì người này hỏi tôi còn vé số nữa không, nên tôi lấy trong cặp ra thêm 2 xấp vé số dày cho khách lựa".

"Trong quá trình lựa vé số, người thanh niên này liên tục hỏi thăm nhiều vấn đề nên tôi cũng vui vẻ tiếp chuyện. Do mải nói chuyện nên khi khách đưa lại xấp vé số tôi không để ý mà rời đi", bà Son kể.

Khi đi được một đoạn, bà Son tiếp tục đưa vé số cho một người khách khác. Khi người này có ý định giấu một vài tờ vé số dưới chiếc ví cầm trên tay thì bị bà phát hiện, nên bỏ đi. "Lúc này, tôi kiểm tra lại mới biết mình mất 54 tờ. Trong khi thời điểm trên tôi chỉ bán cho người ngồi trong quán nước gặp trước đó", bà Son cho hay.

Theo bà Son, qua khoảng 9 năm bán vé số dạo, bà đã từng nhiều lần bị một số đối tượng đổi vé số giả, đổi tiền giả…Trong khoảng 10 ngày gần đây, bà bị mất tổng cộng 140 tờ vé số mà không biết lý do.

Bà Son kể lại vụ việc bị lừa lấy trộm vé số. Ảnh: Chúc Ly.

Cùng cảnh ngộ, hai anh em Lê Văn Sang, 14 tuổi và Lê Văn Quan, 16 tuổi (ngụ ở xã Khánh An, huyện U Minh) cũng từng nhiều lần bị mất trộm với tổng số hơn 200 tờ vé số.

Theo lời hai em, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học từ sớm. Nhiều năm qua, hai em phải mưu sinh bằng nghề vé số dạo ở địa bàn giáp ranh xã Khánh An và xã Hồ Thị Kỷ. Thời gian gần đây, hai em bị kẻ gian thường xuyên lấy trộm vé số.

Theo em Sang, lần gần nhất là vào sáng 28/8, em đưa vé số cho một người khách mua rồi vô tư đi bán tiếp, nhưng khi nghe mọi người kể chuyện mất vé số thì em kiểm tra và phát hiện đã mất 50 tờ.

"Mỗi ngày con bán được từ 100 đến 150 tờ vé số. Lúc bị mất 50 tờ con không dám nói cha mẹ biết mà mượn tiền của bà bán vé số khác bù vào. Hàng ngày, con phải góp trả bà 50.000 đồng", Sang chia sẻ.

Còn Quan thì kể: "Cách đây khoảng 10 ngày, một người khách gọi lại mua 1 tờ, rồi đưa lại xấp vé số cho con. Thấy xấp vé số còn mỏng, con kiểm tra thì thấy mất hơn 50 tờ. Khi nói lại khách thì chú không chịu trả tiền mà lên xe bỏ đi luôn. Trước đó, con cũng từng bị mất hơn 40 tờ nữa".

Giật vé số bất thành

Trong khi đó, ông Trần Minh Hai, 72 tuổi (ngụ ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ) là nạn nhân của vụ giật vé số không thành.

Ông Hai cho biết, cùng ngày 2/8 âm lịch, khi đang đi trên đường bán vé số như thường ngày, thì có một thanh niên mặc đồ công nhân, áo màu xám gọi lại mua vé số.

Em Quan kể lại vụ việc bị lấy trộm vé số. Ảnh: Chúc Ly.

"Lúc đó, tôi đưa 2 xấp vé số dày khoảng 90 tờ, nhưng người khách lựa trong thời gian dài mà không chịu mua. Một lúc sau, người này vẫn còn cầm xếp vé số nhưng có ý định tăng ga chạy đi. May mắn tôi kịp nắm được đuôi xe kéo lại nên thành công lấy lại được vé số", ông Hai cho biết.

Cũng theo ông Hai, hơn 3 năm bán vé số dạo, ông đã từng mất hơn 300 tờ vé số mà không rõ nguyên nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Trung Thuật - Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ cho biết có nghe người dân bàn tán về việc nhiều người bán vé số dạo bị lừa lấy trộm vé số. Tuy nhiên do người dân không báo với xã hay công an nên trước mắt xã tuyên truyền người dân tăng cường cảnh giác; đồng thời chỉ đạo công an theo dõi, rà soát để đảm bảo trật tự trên địa bàn.