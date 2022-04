MV bị cho là độc hại và cá nhân Sơn Tùng sẽ bị xử phạt theo những quy định nào?

MV "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả") được Sơn Tùng MTP phát hành trực tuyến tối 28/4. Ngay sau khi MV vừa phát hành, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra vì quá nhiều hình ảnh mang tính tiêu cực, độc hại và phản giáo dục. Đến chiều 29/4, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTTDL), Cục PTTH&TTĐT (Bộ TT&TT) đã có những động thái đầu tiên đối với sản phẩm âm nhạc này.

Hình ảnh trong MV đang gây tranh cãi của Sơn Tùng. Ảnh chụp màn hình.

Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hướng Dương – Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, sau khi xem xét, Cục nhận thấy bản ghi âm – ghi hình (MV) "There's no one at all" của ca sĩ Sơn Tùng mang thông điệp tiêu cực, phản giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật nhảy lầu tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem; dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

Theo đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn, nội dung của MV có dấu hiệu vi phạm quy định cấm "Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội" tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Vì vậy, ngay lập tức phải có biện pháp dừng lưu hành sản phẩm này.

Ngoài ra, phía Cục Nghệ thuật biểu diễn cũng đề nghị Thanh tra Bộ VHTT&DL xử lý hành vi của tổ chức, cá nhân lưu hành bản ghi âm, ghi hình theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Như vậy, Sơn Tùng cũng sẽ bị phạt với tư cách là cá nhân lưu hành bản ghi âm - ghi hình không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Các đơn vị liên quan của Bộ VHTTDL và Bộ TTTT sẽ cùng phối hợp xử lý MV và cá nhân Sơn Tùng theo quy định. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, ông Lê Quang Tự Do - Phó cục trưởng Cục PTTH&TTĐT cho biết, hình ảnh trong MV "There's no one at all" của Sơn Tùng có nội dung tiêu cực tới giới trẻ, thể hiện suy nghĩ, lối sống và hành động tự tử gây tác hại lớn. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều bạn trẻ có vấn đề về tâm lý sau hai năm về đại dịch, hình ảnh đó càng nguy hiểm. Chính vì thế, Cục PTTH & TTĐT sẽ gửi văn bản, yêu cầu YouTube chặn MV "There's no one at all".

Sơn Tùng đã bước qua "lằn ranh đỏ" của đạo đức nghệ sĩ?

Chia sẻ với Dân Việt, diễn viên Minh Tiệp bày tỏ: "Tôi từng yêu mến Sơn Tùng bởi sự lễ phép, gần gũi và tài năng âm nhạc của em. Nhưng có lẽ, MV "There's no one at all" đã làm thay đổi ít nhiều tình cảm của tôi dành cho bạn ấy.

Sơn Tùng đang có hàng triệu người hâm mộ trẻ, trong đó rất nhiều fans đang ở lứa tuổi học sinh - những đứa trẻ đang ở tuổi "dậy thì", như một tờ giấy trắng, muốn chứng tỏ bản thân nhưng lại đang phải chịu nhiều áp lực trong việc học hành, điểm số, thành tích và nhiều vấn nạn khác. Một số vụ tự tử thương tâm gần đây là những minh chứng.

Sơn Tùng đã ra mắt một bài hát với nội dung tương tự như trên. Xét về mặt truyền thông là em đang "mượn trend " từ những tiêu cực, đầy thương tâm đó. Ngoài những lần mượn khác thì tôi nghĩ lần này Sơn Tùng đã "mượn nhầm". Sự nhầm lẫn đó đang che đi mất sự trong sáng và trái tim nhân hậu của Sơn Tùng.

Nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự bức xúc khi xem MV "There's no one at all". Ảnh: TL

Có thể, Sơn Tùng không cố ý sáng tác nó theo hướng giải quyết vướng mắc cuộc sống bằng nhảy lầu tự tử nhưng vô tình nó lại trở thành một trong những giải pháp cho các bạn trẻ đang không có lối thoát trong suy nghĩ bởi những áp lực phải đối diện hàng ngày. Tức là cứ bức xúc cứ buồn là tự tử?!".

Nam diễn viên sinh năm 1977 cũng nhắn gửi Sơn Tùng rằng: "Em là một nghệ sĩ, một người làm văn ho…, rất nên tránh những sản phẩm như vậy. Thay vào đó, hãy đầu tư nhiều hơn về nội dung, thông điệp, để các bạn trẻ nhìn thấy ở đó sự thấu hiểu và bấu víu vào như một chiếc phao, chứ không phải tảng đá nhấn chìm các em xuống. Anh chưa bao giờ quan tâm, bon chen hay để ý một số tiêu cực của một số anh chị và các bạn nghệ sĩ xung quanh nhưng lần này anh bắt buộc phải lên tiếng dù rất yêu mến em. Mình sai nhưng mình biết sửa sẽ luôn kịp em ạ, phía trước còn dài và rộng lắm!".

Blogger Bà đồng bày tỏ rằng: "MV "There's no one at all" của Sơn Tùng vô cùng độc hại và không hề ngầu. Gạt bỏ hết những tranh cãi liên quan tới đạo nhái, hay quan điểm về hay trong beat, lời, hát... thì nội dung MV "There's no one at all" không chấp nhận được. Âm nhạc gửi gắm thân phận con người với nỗi bi ai và tuyệt vọng. Nhưng ở vị trí một ca sỹ có tầm ảnh hưởng tới người trẻ, giải pháp cho sự tuyệt vọng ấy quá nhẫn tâm.

Trong tích tắc nào đó khó khăn của tinh thần, MV đó cung cấp giải pháp đáng sợ cho người xem. Dù MV có hướng tới tầm quốc tế hay vũ trụ thì khán giả chính vẫn là những người trẻ xứ này, những người thi thoảng xuất hiện bất đắc dĩ trên bản tin vì những cú rơi trong tuyệt vọng. Không có ác cảm gì với Sơn Tùng, nhưng MV "There's no one at all" là MV đáng lên án vì nó đã bước qua "lằn ranh đỏ" của đạo đức nghệ sĩ. Những sản phẩm như thế, không đáng tồn tại".

Nhà văn Hoàng Anh Tú bộc bạch: "Có lẽ Sơn Tùng chưa làm cha mẹ nên không lường được nhiều bậc cha mẹ sẽ giật mình sợ hãi khi con họ xem MV "There's no one at all". Nhất là khi liên tục những vụ nhảy lầu tự tử đã diễn ra khiến các bậc làm cha, làm mẹ chưa hết bàng hoàng.

Nếu Sơn Tùng biết, việc phân biệt giữa phim ảnh với ngoài đời thực là khó khăn với lũ trẻ. Nếu Sơn Tùng biết, tự tử có tính lây lan rất mạnh. Nếu Sơn Tùng biết lũ trẻ chưa đầy đủ nhận thức, thậm chí hầu hết phim Hàn đều có câu quen thuộc khi mở đầu phim "Câu chuyện trong phim chỉ là hư cấu".

Mỗi sản phẩm khi đưa ra đại chúng, người ta luôn phải gắn nhãn giới hạn độ tuổi. Tôi nghĩ là do Sơn Tùng quên hoặc Sơn Tùng chưa biết. Và tôi cũng không mong sau MV này có bất cứ một hành động tiêu cực nào bắt chước Boss của các Sky.

Bởi ngoài việc Sơn Tùng muốn đổi mới bản thân, muốn tạo ra một thứ tuyệt phẩm hay một cú nhảy vọt của mình, làm ơn, hãy trách nhiệm với các fan của mình, những đứa trẻ có khi mới 6-16 tuổi. Chết thật dễ nhưng sống mới khó, hãy nói điều đó với fan của mình".