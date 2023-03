Cảnh báo về virus 'nguy hiểm hơn Covid-19' trong bối cảnh Trái đất nóng lên

Những loại virus và mầm bệnh được lưu trữ trong lớp băng vĩnh cửu từ hàng triệu năm trước. Ảnh: Getty

Chia sẻ với Express, Giáo sư Camilo Mora từ Khoa Địa lý và Môi trường tại Đại học Hawaii nói rằng những con virus bị đóng băng hàng triệu năm trước có thể mang những mầm bệnh mà chúng ta chưa từng thấy trước đây, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả Covid-19.

Cùng với một nhóm các nhà nghiên cứu khác, Camilo đã xem xét gần 80.000 bài báo nghiên cứu về hậu quả sức khỏe của sự nóng lên toàn cầu và nhận thấy rằng 58% các bệnh được xem xét đã bị ảnh hưởng bởi những thay đổi về môi trường.



Ông nói: "Có hơn 1.000 cách mà những căn bệnh này có thể lây lan và ảnh hưởng đến nhân loại. Virus thoát ra từ lớp băng vĩnh cửu tan chảy chỉ là một trong số 'hàng nghìn' con đường mà bạn có thể bị 'tự nhiên tấn công'".

Ông chỉ ra một trường hợp bệnh than được phát hiện ở một con tuần lộc đã chết hơn 100 năm trước. "Con tuần lộc Bắc Cực này đã chết hơn 100 năm trước vì bệnh than. Và giờ virus lộ ra ngoài do băng tan", ông nói.

"Một người có thể chạm vào con tuần lộc này và bị nhiễm bệnh, từ đó lây lan cho cộng đồng. Đây có thể là một thảm họa lớn nếu chính phủ không can thiệp", ông nhấn mạnh.

Bệnh than là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Mọi người có thể bị bệnh than nếu họ tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh hoặc các sản phẩm từ động vật bị nhiễm.

Ông giải thích: "Bạn có thể coi Bắc Cực giống như một chiếc tủ lạnh. Bạn đặt thức ăn của mình trong tủ lạnh để chúng tồn tại lâu hơn. Tất cả những loại virus, mầm bệnh và vi khuẩn này đều được đặt trong chiếc tủ lạnh, đó là Bắc Cực".

"Với biến đổi khí hậu, những gì chúng ta đang làm là mở chiếc tủ lạnh đó", ông lưu ý. "Tất cả những căn bệnh tồn tại ở đó cuối cùng sẽ không còn bị đóng băng. Điều đáng sợ là - nền văn minh nhân loại như chúng ta biết, đã bắt đầu khoảng 10.000 năm trước. Trong khi ấy, chúng ta đang nói về mầm bệnh tích tụ trong chiếc tủ lạnh đó hàng triệu năm. Vậy nên có thể khẳng định rằng chiếc tủ lạnh này chứa đầy những thứ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây".

Ông nói thêm rằng "một số nhà khoa học gọi đây là chiếc hộp Pandora bởi vì bạn không biết mình sẽ tìm thấy gì trong đó".

Khi được hỏi liệu những loại virus này có thể gây ra nhiều thiệt hại cho nhân loại như đại dịch Covid-19 hay không, giáo sư khí hậu cảnh báo: "Covid-19 chẳng là gì cả. SARS-CoV-2 là loại virus ít đáng sợ nhất trong số các loại virus mà chúng tôi đã nghiên cứu, mặc dù nó cũng đã để lại hậu quả rất lớn. Bây giờ hãy tưởng tượng một loại virus còn nguy hiểm hơn Covid-19 mà xem".

Tiến sĩ Zeeshan Afzal nói với Express.co.uk rằng có "một số yếu tố" có thể gây ra đợt bùng phát mới. Một là liệu virus có thể lây nhiễm sang người hay không và hai là liệu virus có thể tồn tại bên ngoài trạng thái đóng băng và "nhân bản trong vật chủ" hay không.

Ông nói thêm: "Điều quan trọng là các nhà khoa học phải tiếp tục theo dõi sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu cũng như khả năng giải phóng virus và vi khuẩn. Quá trình này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về các rủi ro để từ đó thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng".