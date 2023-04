Chàng trai kém may mắn nguyện sưởi ấm những mảnh đời bất hạnh

Người được cưu mang muốn cưu mang người khác

Tôi biết đến anh Nguyễn Thế Minh tại Lễ trao giải "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng", tôn vinh 100 thủ lĩnh có nhiều hoạt động ý nghĩa vì xã hội do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tổ chức tại Huế đầu năm 2023. Ấn tượng với tôi, anh Minh là một người có thân hình nhỏ nhắn, nhanh nhẹn và luôn toát ra năng lượng tích cực đến mọi người. Chia sẻ về cân nặng của mình, Minh cười nói: "Tôi chỉ có 36kg".

Cộng đồng tình nguyện Việt Nam trao giải "Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng" cho anh Nguyễn Thế Minh đầu năm 2023 tại Huế.

Nguyễn Thế Minh sinh ra không biết cha mẹ ruột của mình là ai, anh chỉ biết mình được một gia đình cưu mang, chăm sóc khi mới 1 tuổi. Ba mẹ nuôi của anh cũng rất nghèo, cuộc sống thiếu thốn, khi ấy anh phải uống nước cơm thay sữa. Năm 2014, anh kết duyên với chị Phạm Thị Ngọc Cẩm, quê ở Đồng Tháp. Đến năm 2016 vợ chồng anh Minh có nhận nuôi một cháu bé mắc bệnh bại não khi cháu 16 tháng tuổi do cha mẹ ruột của cháu không đủ khả năng nuôi dưỡng. Tiếp tới 2019 khi hay tin một cô gái ở Đắk Lắk muốn phá thai, ngay trong đêm, cả 2 vợ chồng Minh chạy xe máy đến thuyết phục cô ấy không làm điều dại dột. Trong cuộc nói chuyện anh Minh đã đặt vấn đề nhận nuôi đứa bé sau khi sinh ra, hiện nay cháu đã được 4 tuổi rất ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

"Từng được mọi người giúp đỡ, cưu mang nên khi có điều kiện, tôi muốn mang tình yêu thương của mình sưởi ấm lại những trái tim bất hạnh khác. Tôi cũng kỳ vọng khi mọi người vượt qua khó khăn, họ sẽ tiếp tục lan tỏa những việc làm ý nghĩa như mình", Nguyễn Thế Minh chia sẻ.

Anh Minh tặng quà các em nhỏ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nhân Cơ (Đắk R’lấp, Đắk Nông). Ảnh nhân vật cung cấp

Năm 2016, Nguyễn Thế Minh bắt đầu hành trình thiện nguyện của mình, ban đầu kinh tế còn eo hẹp anh đi xin tập sách đã qua sử dụng, quần áo cũ tặng cho thiếu nhi và người dân nghèo. Minh tự nhận khả năng bản thân có hạn mà hoàn cảnh cần giúp đỡ lại nhiều, do đó nhiều lần anh đã chia sẻ lên mạng xã hội tìm sự chung tay giúp đỡ. Với tấm lòng thơm thảo và sự nhiệt huyết, việc làm của Minh đã chạm đến cảm xúc của nhiều nhà hảo tâm. Hiện nay, Thế Minh đang là chủ nhiệm CLB Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông với hơn 40 thành viên luôn sẵn sàng giúp đỡ cộng đồng, mong muốn lan tỏa lối sống đẹp.

Để kêu gọi từ thiện một cách hiệu quả, Thế Minh cho biết: "Khi nghe và biết về một hoàn cảnh khó khăn nào đó, tôi sẽ đến tận nơi tìm hiểu rồi trao đổi với chính quyền địa phương để biết rõ hơn về cuộc sống của họ. Sau đó, tôi và các thành viên trong CLB sẽ tìm cách kêu gọi những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ".

Câu lạc bộ Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông của anh Minh trao quà ủng hộ người dân nghèo huyện Cư Jút (Đắk Nông). Ảnh nhân vật cung cấp

Sống để yêu thương, chia sẻ

Suốt 7 năm qua, CLB của Thế Minh đã kết nối và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân. Những phần quà ý nghĩa được anh Minh và các thành viên trong CLB trao đến tận tay cho các mảnh đời bất hạnh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Trong những lần làm thiện nguyện, chứng kiến nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo nằm điều trị dài ngày đã phải nhịn ăn, nhịn uống để tiết kiệm chi phí, Minh vô cùng xót xa. Bếp ăn từ thiện đặt tại Bệnh viện huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã ra đời. Các thành viên trong CLB "Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông" luân phiên nhau vào bếp từ năm 2016 đến 2020 để có những suất cơm kịp chuyển đến tay các bệnh nhân. Sau đó là thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, có nhiều đơn vị khác nấu cơm cho bệnh nhân nên CLB đã ngưng hoạt động bếp ăn từ thiện này.

Lễ khởi công công trình nhà tình thương tại huyện Cư M'gar (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh nhân vật cung cấp

Bên cạnh đó, Thế Minh còn là người đứng ra kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho người nghèo. Đến nay, Minh và các nhà hảo tâm đã bàn giao 7 căn nhà cho những hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ học bổng hàng tháng cho 8 em học sinh từ lớp 1 đến 12 thuộc tỉnh Đắk Nông và tỉnh Đắk Lắk; anh còn phát tâm giúp đỡ mai táng cho nhiều trường hợp.

Ông Nguyễn Trung Hiệp (65 tuổi) tại xã Kiến Thành (Đắk R'Lấp, Đắk Nông) chia sẻ: "Trong suốt 2 năm qua, gia đình tôi được anh Minh và CLB Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa. Bên cạnh đó 2 cháu nhà tôi tháng nào cũng được trao học bổng, mỗi cháu 500.000 đồng/tháng. Nhờ có sự giúp đỡ của anh Minh và các nhà hảo tâm mà 2 cháu nhà tôi đã có thêm chi phí để trang trải việc học. Tôi thấy anh Minh là một người rất nhiệt tình, bất kể nắng, mưa khi nào bà con cần sự trợ giúp anh đều có mặt. Gia đình tôi luôn biết ơn anh và CLB".

Anh Minh trao học bổng cho các em học sinh nghèo tại xã Đắk Wer (Đắk R’lấp, Đắk Nông). Ảnh nhân vật cung cấp

Chia sẻ với phóng viên, Minh tâm sự, chuyến đi thiện nguyện để lại nhiều kỷ niệm nhất đối với anh là chuyến đi từ thiện ở Nghệ An. Sau khi nghe tin và thấy các hình ảnh về huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bị ảnh hưởng bởi lũ quét, ngày 8-10-2022, trên chiếc xe máy vượt qua quãng đường hơn 800km từ huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đến huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, gặp mưa lớn Thế Minh đã dừng chân nghỉ lại. Như một cơ duyên của người làm thiện nguyện, Thế Minh gặp một gia đình bán tạp hóa đã bị sập nhà do bão, 4 người trong gia đình bị thương phải nhập viện, hàng hóa nhờ hàng xóm trông hộ. Thương cho hoàn cảnh của người dân, Thế Minh đã mua hết số hàng trong quán tạp hóa nhỏ mang tặng đồng bào vùng lũ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Số hàng hóa lớn, chiếc xe máy không thể chở hết nên Minh phải gửi lại xe máy và bắt thêm 2 chặng xe khách để đến với vùng thiên tai.

Chuyến thiện nguyện trên chiếc xe máy với nhiều kỷ niệm của Nguyễn Thế Minh. Ảnh nhân vật cung cấp

"Đi qua các tỉnh, tôi kết nối cùng các nhóm thiện nguyện, kêu gọi ủng hộ thêm. Sau khi đăng ký với Ban cứu trợ huyện, tôi đã trao tặng 20 hộ ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn, Nghệ An) mỗi hộ 500.000 đồng và toàn bộ hàng hóa nhu yếu phẩm với tổng trị giá 15 triệu đồng. Tuy món quà của mình không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm chia sẻ kịp thời đối với những hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ quét", Minh cho biết thêm.

Anh Đỗ Đắc Dương (42 tuổi) – thành viên CLB Từ thiện trái tim nhân ái Đắk Nông tâm sự: "Tôi đã tham gia CLB do anh Minh chủ nhiệm được 3 năm. Khi ấy tôi từ Gia Lai chuyển đến Đắk Nông sinh sống, thấy một người đàn ông với thân hình nhỏ nhắn luôn kêu gọi mọi người ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, nể phục sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của anh, tôi đã xin tham gia CLB để được cùng anh và mọi người lan tỏa tình yêu thương".

Trong nhiều năm qua CLB Từ thiện trái tim nhân ái do anh Nguyễn Thế Minh làm chủ nhiệm hoạt động rất hiệu quả, đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Đắk Nông và các địa phương lân cận. Thế Minh nhận được rất nhiều bằng khen của cấp ủy chính quyền và 2 lần nhận giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng.

* Bài đã được biên tập ở sapo