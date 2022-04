Chủ tịch Hội Nông Việt Nam Lương Quốc Đoàn tiếp xúc cử tri tại An Giang

Sau khi nghe Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến báo cáo kết quả hoạt động của ĐBQH tỉnh An Giang từ đầu năm đến nay; dự kiến nội dung kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; tình hình Kinh tế - Xã hội Quý I của cả nước và của tỉnh An Giang, đông đảo bà con cử tri thể hiện sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội cả nước nói chung, tỉnh An Giang nói riêng đã đạt được sau đại dịch.



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Phú Tân. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại hội nghị, có hơn 10 cử tri đã phát biểu ý kiến gửi gắm đến đoàn ĐBQH, như: ĐBQH tỉnh An Giang cần nắm bắt cơ hội ngân sách Trung ương đầu tư tuyến đường cao tốc Sóc Trăng, Cần Thơ và Châu Đốc; kêu gọi đầu tư 2 cây cầu Năng Gù (nối liền Châu Phú – Phú Tân) và cầu Thuận Giang (nối liền Chợ Mới – Phú Tân) và hai khu công nghiệp của huyện để thu hút lao động tại chỗ, không bỏ đi làm ăn xa.

Đại biểu cần kiến nghị Chính phủ có chính sách bình ổn giá phân bón vật tư nông nghiệp và tìm giải pháp đầu ra cho nông sản.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Cẩm

Cử tri ngành Công an kiến nghị cần có công văn hướng dẫn cụ thể việc bố trí công việc, nhiệm vụ được thực hiện, chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, đảm quyền lợi chính đáng của lực lượng này.

Cần quan tâm quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ vào các chức danh chủ chốt; tăng cường phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy trên địa bàn. Một số ý kiến cử tri cho rằng, chương trình OCOP chưa phát huy cao so với yêu cầu, người dân còn trồng tự phát, thiếu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Ông Lương Quốc Đoàn đại diện đoàn ĐBQH tiếp thu ý kiến của bà con cử tri. Ảnh: Hồng Cẩm

Tiếp thu ý kiến của bà con cử tri, ông Lương Quốc Đoàn hứa sẽ kiến nghị các ý kiến của bà con cử tri lên Chính phủ, Quốc hội, để Chính phủ, Quốc hội có những chính sách phù hợp, giúp bà con nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng thông tin đến bà con cử tri những chính sách phát triển ĐBSCL nói chung, An Giang nói riêng của Chính phủ trong thời gian tới, nhất là vấn đề giao thông.

Ông Lương Quốc Đoàn và Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến trao tặng quà cho huyện Phú Tân. Ảnh: Hồng Cẩm

Riêng đối với các ý kiến thuộc về tỉnh, đoàn ĐBQH sẽ truyền tải lại cho lãnh đạo tỉnh An Giang để có những kế hoạch, giải pháp trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cũng cho biết, trong tháng 5 tới tại Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, nội dung thương mại hóa sản phẩm OCOP là một trong những nội dung lớn được đưa ra tại hội nghị…

Chủ tịch Lương Quốc Đoàn trao quà cho hộ nghèo tại huyện Phú Tân. Ảnh: Hồng Cẩm

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại TP Long Xuyên. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại hội nghị Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đã trao tặng 3 máy lọc nước cho HĐND huyện Phú Tân, tặng 30 suất quà cho 30 hộ nghèo (mỗi suất 1 triệu đồng); Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tặng 50 triệu đồng quỹ khuyến học huyện Phú Tân.

Tối cùng ngày, ông Lương Quốc Đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình chính sách (ông Đặng Văn Bàng, thương binh 3/4) tại TP Long Xuyên.