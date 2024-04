Chủ tịch UBND thị trấn và kế toán ở Bắc Giang bị bắt

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch UBND thị trấn An Châu) và Vi Thị Thắm (kế toán UBND thị trấn An Châu) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu. Ảnh: CA Sơn Động

Lực lượng chức năng cũng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Quang và bà Thắm.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động phê chuẩn và phối hợp thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Về thông tin chi tiết về vụ án, lực lượng chức năng chưa công bố.