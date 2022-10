Đồng quan điểm, lãnh đạo Hội ND các địa phương cũng đánh giá rất cao chương trình.

Ông Đinh Hồng Thái - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình: Tôn vinh những bông hoa đẹp trên ruộng đồng

Chương trình bình chọn nông dân Việt Nam xuất sắc do Trung ương Hội NDVN chủ trì, tổ chức dịp 14/10 hàng năm nhằm tôn vinh, khen thưởng những nông dân điển hình của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Căn cứ công văn đề cử và thể lệ, điều lệ bình chọn danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc hàng năm của Trung ương Hội NDVN Hội ND tỉnh tổ chức đề cử Nông dân Việt Nam xuất sắc đảm bảo đúng quy định của Trung ương. Quá trình giới thiệu, lựa chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch, lựa chọn những nông dân tiêu biểu nhất giới thiệu cho Ban tổ chức chương trình.

Việc tôn vinh, trao tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc có ý nghĩa chính trị sâu sắc, là sự kiện nổi bật nằm trong các chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Hội NDVN (14/10) hàng năm và nhận được sự ủng hộ, đón nhận, cổ vũ nhiệt tình của cán bộ, hội viên, nông dân cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Các hội viên nông dân tỉnh Ninh Bình được Trung ương Hội NDVN xét tặng danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, được UBND tỉnh, các ngành khen thưởng đang thực sự là những đầu tàu truyền động lực cổ vũ, khuyến khích nông dân trong tỉnh hăng hái tham gia lao động sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, xây dựng nông thôn mới...

Tại lễ tôn vinh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội NDVN đã gặp gỡ, tôn vinh, khen thưởng, khích lệ, động viên các Nông dân Việt Nam xuất sắc... Qua đó cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với Hội Nông dân và phong trào nông dân.

Ông Nguyễn Văn Nhiên - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang: Lan tỏa niềm tự hào của nông dân An Giang

Danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là phần thưởng cao quý đối với nông dân An Giang nói riên và nông dân cả nước nói chung. Trong 10 năm tổ chức chương trình, tỉnh An Giang đã có 10 nông dân được bình chọn, tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc. Đây đều là những nông dân có nhiều thành tích nổi trội trong khai thác tiềm năng thế mạnh phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn. Những nông dân xuất sắc ở An Giang là thế hệ nông dân đi đầu chuyển đổi số và sản xuất liên kết hợp tác.

Việc tôn vinh, trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc góp phần làm cho phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở An Giang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Trong giai đoạn 2019 - 2022, An Giang có hơn 86.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm gần 85% số hộ đăng ký. Qua thống kê, có gần 2.500 hộ nông dân có thu nhập trên 1 tỷ đồng/hộ/năm trở lên.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các Nông dân Việt Nam xuất sắc cùng với nông dân sản xuất giỏi tại An Giang đã giúp hơn 231.000 hộ nghèo, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về cây - con giống, vật tư, máy móc, tiêu thụ sản phẩm... với số tiền trung bình hơn 54 tỷ đồng/năm. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nông dân toàn tỉnh đã hiến hơn 80ha đất, góp 760.000 ngày công và hơn 300 tỷ đồng để nâng cấp giao thông nông thôn, kênh thủy lợi…

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh: Tạo khí thế thi đua sôi nổi, khích lệ các cán bộ, hội viên

Trong những năm qua, các cấp Hội ND từ cơ sở đến tỉnh Bắc Ninh đã làm tốt việc phát hiện, giới thiệu và bình chọn những gương nông dân điển hình. Thông qua hoạt động này đã tạo thành một khí thế, một phong trào thi đua sôi nổi từ ở cơ sở cho đến tỉnh. Hoạt động này cũng đã khích lệ các hộ nông dân dám nghĩ, dám làm và đi đầu trong phát triển kinh tế, hoạt động công tác Hội, phong trào nông dân, tham gia an sinh xã hội ở cơ sở và góp phần khích lệ cán bộ, hội viên nông dân tích cực hơn trong các hoạt động, phong trào của Hội.

Mỗi cán bộ, hội viên nông dân được vinh danh qua các năm cũng đã thể hiện được vai trò của mình trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội và tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, lan tỏa ra đối với các hộ nông dân khác và có tác động tích cực trở lại đối với hoạt động, công tác Hội và phong trào nông dân ở các cấp Hội.

Nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động trong Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, tôi đề nghị Trung ương Hội NDVN tiếp tục duy trì hoạt động này. Từng bước nâng cao tiêu chuẩn và chất lượng đối tượng và số nông dân được bình chọn. Thứ hai, phối hợp với các cơ quan, ban ngành từ Trung ương tới địa phương làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để những nông dân được vinh danh có sự lan tỏa rộng hơn và có tác động trở lại tích cực hơn đối với hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.