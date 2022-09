Cô gái 27 tuổi bị tố thuê xe Rolls Royce, nhà hạng sang, giả cán bộ… để lừa hàng chục tỷ đồng

Tạo vỏ bọc hoàn hảo

Người đăng bài là một chủ tài khoản Facebook có tích xanh tên N.L, hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Sau hai ngày đăng tải, hiện bài viết này đã được vài chục nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Bài đăng trên mạng xã hội của bà N.L. tố V.A. lừa đảo thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận. Ảnh chụp màn hình.

Ngày 14/9, trao đổi với PV Dân Việt, bà L. xác nhận mình là người đăng tải bài viết trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước những thông tin mình cung cấp.

Bà L. cho biết, đó là sự việc xảy ra với gia đình mình và đang xem xét làm đơn tố cáo V.A., nhưng trước tiên sẽ lan tỏa thông tin trên mạng xã hội để mọi người cảnh giác, tránh bị lừa và tìm thêm nạn nhân.

Theo bà này, riêng gia đình của bà bị lừa khoảng 17 tỷ đồng và hiện có nhiều người từ Bắc chí Nam được cho là nạn nhân của V.A. đã tập hợp thành một nhóm Zalo và đang làm các thủ tục để tố cáo. Số tiền lừa đảo có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Theo tố cáo, năm 2018, V.A quen biết gia đình bà L. thông qua việc làm đẹp tại cơ sở của bà. Sau đó, em chồng bà L. Và V.A. được cho là yêu nhau.

Trong suốt quá trình đó, cô gái 27 tuổi nhiều lần chủ động tặng quà gia đình bạn trai, thậm chí còn tặng bạn trai cả một căn hộ chung cư sang trọng ở TP.HCM, cho người đến tận nhà để công chứng.

9X này thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền và tỏ ra là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sống trong căn nhà sang trọng, liên tục di chuyển bằng siêu xe.

Chồng bà L. đã tin tưởng cho cô gái mượn tiền nhiều lần với nhiều lý do khác nhau.

Đỉnh điểm của sự việc là V.A. mời chồng bà L. đưa hàng chục tỷ đồng để cùng đầu tư bất động sản.

Tuy nhiên, bà L. tìm hiểu mới biết, tất cả chỉ là chiêu trò của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xe sang để "lòe".

Trong bài tố cáo, bà L. có đăng tải một giấy vay tiền được cho là của V.A. đối với chồng bà L. Theo giấy này, V.A. có vay của chồng bà L. 5,9 tỷ đồng để phục vụ mục đích cá nhân và hẹn đến ngày 15/3/2019 sẽ trả. Giấy vay tiền được cô gái kí xác nhận và lăn tay.

Bị tố giả danh cán bộ của Bộ Công an

Ở một diễn biến khác, tối 14/9, trao đổi với PV Dân Việt, ông N.H.N - trú tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hiện sinh sống tại TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, mình cũng là nạn nhân của V.A.

Ông N. trình bày, ngày 14/02/2022, tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) ông được V.A. chủ động làm quen rồi tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an, có quyền xử lý công việc. Từ đó, cô gái tạo nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin của ông N.

Khi đã lấy được lòng tin, V.A. nói muốn tổ chức sự kiện cho một công ty lớn, mượn tiền để xoay xở cho công ty đang kinh doanh, mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn, trả nợ.

Vì tin lời nên ông N. đã nhiều lần chuyển cho cô gái số tiền 1,5 tỷ đồng. Để tạo niềm tin rằng mình sẽ trả nợ, V.A. đã đưa cho ông N. một chiếc xe Mercedes. Hiện chiếc xe ông N. vẫn giữ.

Tuy nhiên, sau khi lấy được tiền, những người trên dần biến mất và không liên lạc với ông N. nữa.

Sau đó, ông N. đã làm đơn tố cáo và gửi đến nhiều nơi, trong đó có Công an tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh Bình Thuận, Viện KSND tỉnh Bình Thuận.

Theo tài liệu ông N. gửi cho PV Dân Việt, tất cả đơn vị trên đều đã nhận được đơn tố cáo của của ông N.

Tuy nhiên, tại Công an tỉnh Bắc Giang, đơn vị này xác định vụ việc của ông N. diễn ra tại TP Phan Thiết và TP.HCM, không thuộc thẩm quyền nên đã hướng dẫn ông N. gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP.HCM để được giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã chuyển đơn của ông N. đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận chuyển đơn của ông N. đến Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức để giải quyết. Hiện đơn vị này chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết.