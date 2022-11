Cô gái trẻ độc thân nhưng đăng lên mạng "đã ly hôn, nuôi 2 con nhỏ, thích làm từ thiện" để lừa đảo

Ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Chi (22 tuổi, trú xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - theo Dân Trí.

Hình ảnh Nguyễn Thị Kim Chi được đăng lên mạng xã hội (bên trái) để lừa đảo và sau khi bị bắt giữ (bên phải). Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ việc từ CAND: Trước đó vào giữa tháng 5/2022, Công an TP.Tuy Hòa tiếp nhận nguồn tin một vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội, đối tượng sắm vai hoạt động thiện nguyện để chiếm đoạt tài sản của người có tấm lòng nhân ái.

Tiến hành xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa xác định có dấu hiệu tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các hoạt động điều tra. Nghi can sau đó được xác định là Nguyễn Thị Kim Chi. Thời điểm này, Chi đã rời khỏi địa phương nên cơ quan công an phải ra thông báo truy tìm.

Theo Cơ quan công an, Kim Chi mặc dù độc thân nhưng thường xuyên đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội với nội dung đã ly hôn, đang nuôi hai con nhỏ, mẹ ruột vừa mất, kinh tế ổn định nên chỉ quan tâm đến hoạt động thiện nguyện cho những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn, lâm cảnh bất hạnh… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Nữ quái" lập ra nhiều tài khoản trên mạng xã hội với tên gọi “Muội Muội”, “Molly Nguyễn”, “Mộc Trà” sau đó tự tạo hàng loạt tin nhắn trao đổi nội dung làm từ thiện hoặc góp vốn kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứng khoán… Đối tượng mà “nữ quái” Kim Chi đưa vào tầm ngắm để giở chiêu lừa đảo là những nhà hảo tâm có tấm lòng nhân ái và người giàu có.

Một trong những Facebook do "nữ quái" Kim Chi tạo lập để lừa đảo. Nguồn: CAND

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến giữa tháng 11/2022, Công an TP.Tuy Hòa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Yên đã truy bắt Nguyễn Thị Kim Chi. Qua những chứng cứ tài liệu thu thập được cho thấy “nữ quái” này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng của nhiều người ở Phú Yên và Kon Tum.

Để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Kim Chi, đề nghị những người đã bị “nữ quái” này lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần sớm liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.Tuy Hòa ở 272 Trường Chinh, phường 7, TP.Tuy Hòa; hoặc đại úy, điều tra viên Trần Quốc Toàn, ĐT: 094.055.377 để cung cấp thông tin, chứng cứ có liên quan.