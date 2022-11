Đồng Nai: Dùng ảnh nóng đe doạ, hiếp dâm bạn gái nhí

Hiếp dâm bạn gái nhí

Tối 24/11, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Quy, ngụ tại tỉnh An Giang để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

H. bị bạn trai hiếp dâm. Ảnh minh họa

Bước đầu công an xác định, thông qua mạng xã hội, Quy quen biết em H. (SN 2010, ngụ tỉnh Đồng Nai). Sau đó cả hai nảy sinh tình cảm.

Từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2022, Quy đã dụ dỗ em H. đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục nhiều lần. Những lần bị Quy đưa đi quan hệ, em H. đều từ chối nhưng bị Quy cưỡng ép, buộc phải quan hệ.

Quy khai nhận, có 2 lần đối tượng đã chụp ảnh, quay video cảnh 2 người đang “ân ái” để cất giữ lại. Sau đó tới tháng 7/2022, khi em H. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Quy thì bị Quy đe doạ là sẽ gửi hình ảnh “nhạy cảm” của 2 người cho gia đình biết.

Lo sợ bị gia đình phát hiện, em H. tiếp tục bị Quy dụ dỗ đưa đến nhà nghỉ để quan hệ tình dục. Đến nay khi biết được sự việc, gia đình em H. đã làm đơn tố cáo Trần Văn Quy có hành vi hiếp dâm trẻ em đến cơ quan công an.

Qua điều tra, Công an tỉnh đã bắt Quy để điều tra về hành vi hiếp dâm. Tại cơ quan công an, đối tượng Quy đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh điều tra làm rõ.