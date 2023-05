Công an chỉ cách tránh lộ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng

Mới đây, Công an TP.HCM thông tin hành vi mua bán thông tin cá nhân trên không gian mạng hiện nay đang diễn ra phổ biến, công khai, trắng trợn thông qua các Website, trang nhóm mạng xã hội, diễn đàn tin tặc. Không chỉ diễn ra đơn lẻ, giữa các các nhân mà còn có sự tham gia của các công ty, tổ chức, doanh nghiệp.

Việc chia sẻ thông tin cá nhân trên không gian mạng là vô cùng nguy hiểm. Ảnh: TRẦN MINH

Theo Công an TP.HCM chia sẻ nguyên nhân là do người dùng Internet bất cẩn, chưa có ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân (chia sẻ công khai trên không gian mạng, lưu trữ, truyền đưa không bảo mật). Nguyên nhân tiếp theo là do cơ quan, tổ chức có dữ liệu cá nhân của khách hàng nhưng làm lộ lọt ra bên ngoài. Cuối cùng là tin tặc (hacker) sử dụng năng lực kỹ thuật thu thập dữ liệu cá nhân, sử dụng phần mềm, mã độc thu thập dữ liệu cá nhân; tấn công, xâm nhập hệ thống máy tính chiếm đoạt dữ liệu cá nhân.

Từ đó, dữ liệu cá nhân bị lọt ra bên ngoài nên một số đối tượng xấu sử dụng để gọi điện, nhắn tin giả mạo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạo hồ sơ giả mạo vay tiền trực tuyến. Ngoài ra, các công ty, doanh nghiệp sử dụng gọi điện thoại làm phiền để quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân:

- Hạn chế đăng tải thông tin, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, đặc biệt là các dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

- Sử dụng các biện pháp bảo mật khi truyền đưa dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

- Chỉ cung cấp thông tin dữ liệu cá nhân cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp uy tín và cần thiết.

- Bảo mật thiết bị điện tử, tài khoản định trực tuyến có lưu trữ dữ liệu cá nhân (mật khẩu mạnh, bảo mật 2 lớp, hạn chế sử dụng wifi công cộng, không truy cập vào đường link lạ).