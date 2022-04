Công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 22/4, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) - Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam.

Theo đại tá Quyên, cụ thể, khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án liên quan đến những tố cáo đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ảnh: C.A

Trước đó, ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng cũng đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng về tội danh "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước khi bị bắt, bà Hằng thường xuyên sử dụng nhiều tài khoản trên mạng xã hội để livestream nhục mạ nhiều nghệ sĩ, luật sư, nhà báo và nhiều người khác.

Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác minh và kết luận họ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền và không khởi tố vụ án hình sự, bà Hằng tiếp tục livestream phản đối, nhục mạ họ.