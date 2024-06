Thái Nguyên công bố điểm chuẩn vào lớp 10, có trường tăng 9 điểm so với năm trước

Sau hai ngày công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Thái Nguyên, ngày 18/6, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chính thức công bố điểm chuẩn.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025 tại Thái Nguyên có gần 17.500 thí sinh tham dự. Ảnh: K.O

Cụ thể, đối với các trường THPT hệ không chuyên, trường có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất là trường THPT Chu Văn An với 37,75 điểm (chỉ tiêu tuyển sinh 360 học sinh). Sau đó là các trường THPT Lương Ngọc Quyến có điểm chuẩn là 37,25 điểm (chỉ tiêu tuyển sinh 675 học sinh); trường THPT Thái Nguyên có điểm chuẩn 33,5 điểm (chỉ tiêu tuyển sinh 250 học sinh); trường THPT Gang Thép có điểm chuẩn 32,5 điểm (chỉ tiêu tuyển sinh 495 học sinh); trường THPT Ngô Quyền có điểm chuẩn 31,25 điểm (chỉ tiêu tuyển sinh 450 học sinh); trường THPT Trần Phú; trường THPT Phú Bình (huyện Phú Bình) có điểm chuẩn 30 điểm (chỉ tiêu tuyển sinh 520 học sinh)...

Theo đánh giá, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Thái Nguyên năm học 2024 - 2025 của các trường THPT cơ bản đều tăng cao hơn so với năm học 2023 – 2024 do số lượng thí sinh đăng ký thi tuyển vào các trường tăng cao. Đáng chú ý, điểm chuẩn của trường THPT Phú Bình tăng 9 điểm so với năm học trước.

Điểm chuẩn xét tuyển vào trường THPT Phú Bình năm học 2024 - 2025 tăng 9 điểm so với điểm chuẩn năm học 2023 - 2024.

Hầu hết các trường đều xét đến tiêu chí phụ trong trường hợp có nhiều học sinh đạt mức điểm chuẩn, nhưng chỉ lấy đủ học sinh trong chỉ tiêu được giao.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 tại Thái Nguyên có gần 17.500 thí sinh tham dự, được bố trí tại 31 điểm thi, 741 phòng thi.

Năm học 2024 - 2025, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được giao chỉ tiêu tuyển sinh 14.426 học sinh lớp 10, trong đó 14.096 chỉ tiêu nguyện vọng 1 và 330 chỉ tiêu nguyện vọng 2 gồm 7 trường: THPT Dương Tự Minh với 90 chỉ tiêu, THPT Khánh Hòa: 36 chỉ tiêu; THPT Đội Cấn: 18 chỉ tiêu; THPT Thái Nguyên: 62 chỉ tiêu, THPT Trần Phú: 18 chỉ tiêu; THPT Yên Ninh: 18 chỉ tiêu và THPT Đào Duy Từ: 88 chỉ tiêu.

Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên giao cho các trường THPT nhận đơn phúc khảo của thí sinh trước ngày 27/6 để Sở tổ chức chấm theo quy định.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thị Mai - phụ huynh có con năm nay thi vào lớp 10 tại trường THPT Phú Bình cho biết: "Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, con trai tôi đạt 26,25 điểm. Trong khi điểm chuẩn năm nay lấy 30 điểm nên con trai tôi không đủ điểm, tôi cảm thấy rất tiếc. Xét nguyện vọng 2 vào hai trường THPT trên địa bàn huyện Phú Bình cũng không đạt vì đã hết chỉ tiêu. So với điểm chuẩn của năm trước, năm nay trường THPT Phú Bình lấy điểm chuẩn cao hơn 9 điểm, tức là tăng tương đối nhiều, gần bằng các trường trên thành phố. Tôi tính sẽ đăng ký cho con đi học TTGDTX, nếu không được thì sẽ cho cháu đi học trường nghề".

Em Nguyễn Thúy Bình (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, em vừa đủ điểm chuẩn vào trường THPT Phú Bình: "Trong kỳ thi vào lớp 10 vừa rồi, em được tổng 31 điểm ở cả 3 môn. Thật may là em vừa đủ điểm đỗ, chỉ thừa 1 điểm. Kỳ thi năm nay thực sự gay cấn và căng thẳng vì hơn 800 học sinh đăng ký về trường, trong khi chỉ tiêu của trường chỉ lấy 520 học sinh. Vậy nên em cảm thấy mình thật sự may mắn vì đủ điểm xét tuyển vào trường".