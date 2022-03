Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Sáng ngày 22/3, tại trụ sở Hội Nông dân Nghệ An, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đối với ông Võ Văn Phong – Trưởng Ban Kinh tế- xã hội Hội ND tỉnh.