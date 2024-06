Công tác từ thiện của Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt sẽ đổi mới, lan tỏa hơn!

“Từ thiện là một trong những trụ cột quan trọng”

Hôm nay, ngày 6/6 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Nhà báo Nguyễn Văn Hoài - Ủy viên BCH Trung ương Hội NDVN, Phó Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt.

Trong những năm qua, với vai trò là thành viên Ban Biên tập, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác từ thiện xã hội của tờ Báo, ông từng nêu rõ:

"Công tác từ thiện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Phải lan tỏa tới xã hội những giá trị tốt đẹp, để tiếp tục duy trì truyền thống "lá lành đùm lá rách" đầy ý nghĩa. Vì vậy, đây là một trụ cột phải thực hiện thật tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng triển khai các hoạt động công tác từ thiện theo hướng đổi mới, gần gũi và lan tỏa nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Theo Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt, cần tiếp tục phát huy các hoạt động từ thiện để lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng.

Với sự chỉ đạo sát sao, các công tác tổ chức chương trình từ thiện do Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt thực hiện đã được triển khai hợp lý, chuyên nghiệp và ý nghĩa. Chỉ riêng 2 quý đầu năm 2024, Báo Nông Thôn Ngày Nay đã tổ chức xây dựng 3 điểm trường, cầu dân sinh và trao tặng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, trao tặng quà Tết, bánh chưng cùng các suất cơm miễn phí đến hàng chục nghìn hoàn cảnh khó khăn.

Đáng chú ý, trong công tác giáo dục, Báo Nông Thôn Ngày Nay đã tổ chức Lễ Khánh thành “Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì thuộc Trường PTDTBT TH Chung Chải 2 (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên). Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện từ thiện hướng về kỉ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, kỷ niệm 40 năm Báo Nông Thôn Ngày Nay phát hành số báo đầu tiên.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài (thứ 2 từ phải sang) trao tặng công trình “Điểm trường mơ ước” trị giá 800.000.000 đồng đến Điểm trường bản Nậm Vì thuộc Trường PTDTBT TH Chung Chải 2.

Phát biểu tại chương trình, Nhà báo Nguyễn Văn Hoài cho biết: "Điểm trường mơ ước" bản Nậm Vì thể hiện sự nỗ lực, đoàn kết không ngừng của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt, các nhà tài trợ, nhà trường và chính quyền địa phương các cấp. Chỉ trong 27 ngày, điểm trường mới đã được xây dựng khang trang. Tôi hi vọng rằng, từ đây, mỗi ngày đi học của các em học sinh sẽ đỡ phần nóng bức vào mùa hè, vơi cái giá lạnh mỗi khi đông đến".

Các chương trình xây dựng trường học của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt luôn mang đến giá trị thiết thực đến sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Những chương trình “đúng nơi, đúng đối tượng, đúng thời điểm”

Bên cạnh những chương trình thường niên do Báo phối hợp cùng các đơn vị tài trợ, các hoạt động từ thiện diễn ra vào các thời điểm “nóng” như thiên tai hay dịch bệnh cũng được chỉ đạo triển khai nhanh chóng. Đặc biệt, các chương trình hỗ trợ tiêu thụ nông sản đóng vai trò thiết thực trong công tác đồng hành cùng nông dân Việt.

Tháng 10/2020, giữa tình hình khẩn cấp sau khi cơn bão số 6 gây thiệt hại về người và của đến đồng bào miền Trung ruột thịt, Báo NTNN/Dân Việt đã kịp thời kêu gọi hỗ trợ đến với bà con: "Với phương châm sát cánh cùng nông dân Việt, trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để cùng sẻ chia với bà con vùng lũ. Sau 2 ngày phát động, Báo đã nhận được hàng nghìn thùng mì tôm cùng hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đoàn công tác vào vùng rốn lũ Quảng Trị trao tặng quà cho người dân nơi đây".

Tổng Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay luôn sát sao trong công tác từ thiện, đặc biệt vào những thời điểm “nóng”.

Thời điểm cuối năm 2021, đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp khiến nhiều người dân, đặc biệt là người lao động và sinh viên xa quê bị mắc kẹt lại Hà Nội. Trước tình hình đó, thấu hiểu sự khó khăn của bà con, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt đã tổ chức trao tặng 10.000 suất quà tới sinh viên và người lao động. Những món quà là nhu yếu phẩm như: Tiền mặt, gạo, trứng, gia vị,... đã kịp thời giảm bớt gánh nặng cho người khó vào thời điểm cách ly. Cũng trong những năm tháng đại dịch, các chương trình cứu trợ do Báo tổ chức đã đi đến từng ngõ ngách của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung để hỗ trợ bà con.

Nhà báo Nguyễn Văn Hoài trực tiếp trao tặng các phần quà hỗ trợ tới sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam bị mắc kẹt tại Hà Nội trong đợt dịch Covid-19.

Cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021 nên hoạt động kinh doanh, tiêu thụ vải thiều bị ảnh hưởng không nhỏ. Thời điểm đó, vải Lục Ngạn đang đến vụ thu hoạch nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn do các thương lái không đến thu mua nông sản; các nhà hàng, khách sạn đóng cửa; xe vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh bị hạn chế… Tháng 6/2021 chương trình chung tay kết nối, hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) do Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang được tổ chức.

Những đợt chung tay kết nối tiêu thụ nông sản đã góp phần giúp bà con nông dân có đầu ra cho các mặt hàng nông sản.

Trong những năm qua, các chương trình từ thiện do Báo Nông Thôn Ngày Nay tổ chức luôn nhận được sự tin yêu từ bà con, cũng như sự ghi nhận của các cấp chính quyền. Bà Nguyễn Thị Vĩnh An - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi địa phương nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Báo. Thay mặt cho địa phương, xin gửi lời cảm ơn đến Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt đã có những chương trình ý nghĩa, thiết thực đến với các hoàn cảnh khó khăn”.