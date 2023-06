Cử tri hiến kế xây dựng Long An giữ vững vị trí đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đã nói như thế tại buổi lễ phát động "Cử tri hiến kế dây dựng quê hương Long An", sáng 26/6. Buổi lễ do Thường trực HĐND, UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức với mục đích xây dựng tỉnh "Giàu mạnh - Người dân vui vẻ, hạnh phúc - Xã hội an toàn, văn minh - Chính quyền trong sạch, vững mạnh".

Cuộc vận động đầu tiên với quy mô lớn

Theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được, đây là cuộc vận động lần đầu tiên được tỉnh Long An tổ chức với quy mô lớn, nhằm mở rộng dân chủ, huy động trí tuệ, lắng nghe các ý tưởng, hiến kế của các tầng lớp nhân dân về những giải pháp đổi mới, đột phá phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, khát vọng vươn lên, lòng yêu quê hương, sáng tạo, đóng góp trí tuệ, tình cảm, tâm huyết của người dân vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ phát động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An". Ảnh: Chinh Hoàng

Cũng theo ông Được, toàn bộ các hiến kế hay, khả thi, phù hợp lòng dân, sát với yêu cầu thực tiễn và phù hợp quy định pháp luật, sẽ được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiên cứu để đưa vào các nghị quyết, quy hoạch, kế hoạch, giải pháp quản lý, điều hành, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh nhà - các hiến kế đạt giải sẽ được vinh danh và khen thưởng xứng đáng.

Các lãnh đạo tỉnh Long An ấn nút lễ phát động Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An. Ảnh: Trần Đáng

"Đến năm 2025, Long An giữ vững vị trí dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI đã đề ra", ông Được nói tại lễ phát động.

Ngoài ra, để cuộc vận động đạt được kết quả như mong muốn, ông Được đề nghị cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. các tổ chức, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của địa phương... tích cực hưởng ứng, tham gia.

Ông Được cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhất là các hội đồng hương Long An quan tâm hiến kế, luôn hướng về tỉnh nhà, với tinh thần: Tất cả vì một quê hương Long An "trung dũng, kiên cường" trong kháng chiến; "giàu mạnh, văn minh và nghĩa tình" trong đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

Người tham gia hiến kế, đề xuất các ý tưởng, giải pháp có thể tập trung vào một hoặc nhiều lĩnh vực trong 3 lĩnh vực.

Ba hình thức cử tri tham gia hiến kế

Theo Ban tổ chức, giải pháp hiến kế gồm 3 lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Long An. Cụ thể: Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị.

Các sở ban ngành tỉnh Long An ký cam kết tham gia lễ phát động Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An. Ảnh: Chinh Hoàng

Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác, kết nối vùng nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, công nghiệp gắn với chuyển đổi số. Chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển khoa học - công nghệ mang tính ứng dụng thực tiễn. Xây dựng hình ảnh Long An là điểm đến của đầu tư, du lịch…

Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân gắn với xây dựng nông thôn mới. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại và hội nhập; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Cải thiện và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Xây dựng hình ảnh về đất nước, văn hóa, con người Long An thời kỳ phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá…

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền: Phát huy vai trò, hiệu lực của Nhà nước pháp quyền; bộ máy nhà nước trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả... Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức hội đủ các yếu tố cần thiết (tâm - tầm - tài), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Các vấn đề khác về xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, văn minh…

Nội dung hiến kế được viết tay hoặc đánh máy vi tính bằng tiếng Việt (phông chữ Time New Roman, cỡ chữ 14, ghi số trang), đóng bìa (kèm bản file word, nếu có) và ghi rõ tiêu đề: Nội dung tham gia Cuộc vận động "Cử tri hiến kế xây dựng quê hương Long An". Ghi rõ thông tin cơ bản về tác giả hoặc nhóm tác giả (họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ email, số điện thoại liên lạc). Thể lệ tham gia hiến kế: Các hiến kế tham gia cuộc vận động thuộc sở hữu của tác giả, nhóm tác giả tham gia. Cơ quan chức năng tỉnh Long An được quyền sử dụng các hiến kế đã đạt giải để đưa vào nghị quyết, quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển của tỉnh mà không bị xem là vi phạm bản quyền tác giả, tác phẩm được ghi nhận, vinh danh. Thời gian tổ chức: Cuộc vận động tổ chức từ năm 2023 và sẽ đánh giá để duy trì và phát huy thường xuyên hằng năm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thời gian tiếp nhận sản phẩm hiến kế năm 2023: Đến ngày 30/11/2023. Hồ sơ tham gia hiến kế được gửi theo một trong các cách thức sau: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (số 28 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An); gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (số 28 Trương Công Xưởng, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An; thời gian nhận bài tính theo dấu bưu điện); gửi vào email: dbnd@longan.gov.vn; truy cập Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo địa chỉ: hdnd.longan.gov.vn/ Banner "Hiến kế xây dựng quê hương Long An" hoặc truy cập vào địa chỉ: nhandanhienke.longan.gov.vn để gửi nội dung hiến kế. Hội đồng giám khảo xem xét, đánh giá các sản phẩm hiến kế trong tháng 12/2023. Công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động vào đầu năm 2024.