Lời khai nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Yên Dũng vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này bắt giữ Đào Ngọc Toàn (trú tại xã Song Khê, TP.Bắc Giang; nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang) - theo PLO.

Nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ ở tỉnh Lạng Sơn

Đào Ngọc Toàn (khoanh đỏ) - nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang - được di lý về cửa hàng tại xã Tiền Phong (Yên Dũng) dựng lại hiện trường. Nguồn: Báo Bắc Giang

Cụ thể thông tin vụ cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang từ Báo Bắc Giang: Tối 7/12, Công an huyện Yên Dũng nhận được tin báo tại cửa hàng vàng bạc Quang Hương, thôn Liên Sơn, xã Tiền Phong xảy ra vụ cướp. Đối tượng là nam giới đã sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả nhân viên bảo vệ tại đây, lấy đi một dây chuyền, một mặt vàng, tổng giá trị hơn 80 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin và hình ảnh. Qua đó, cơ quan chức năng đã dựng chân dung nghi phạm là Đào Ngọc Toàn (SN 1997, ở thôn Song Khê 1, xã Song Khê). Nhà Toàn cách cửa hàng vàng khoảng 1km.

Sau hơn một ngày điều tra, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 9/12, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Yên Dũng) và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang), Công an thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn) đã phát hiện, bắt giữ khi Toàn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thị trấn Hữu Lũng.

Tại Công an huyện Yên Dũng, Toàn khai bản thân đang nợ 60 triệu đồng cũng như cần tiền tiêu nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng.

Đã từng bán vàng tại cửa hàng Quang Hương nên Toàn biết đây là cửa hàng lớn. Ngày 6/12, Toàn đặt mua một bình xịt hơi cay và một khẩu súng giả. Đầu giờ chiều 7/12, đối tượng sang nhà bạn mượn xe mô tô rồi đi đến cửa hàng.

Đối tượng Toàn (người ngồi xe) mượn xe của bạn để đến cửa hàng Quang Hương. Nguồn: Báo Bắc Giang

Trước khi cướp, đối tượng đã vào cửa hàng 2 lần, lần thứ nhất vào khoảng 18 giờ ngày 7/12, lần thứ hai vào khoảng 19 giờ. Do cửa hàng đông khách nên hắn ngần ngại. Lần thứ ba, khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, đối tượng quay lại hỏi mua vàng thêm lần nữa. Lúc này cửa hàng có 2 nữ nhân viên và một bảo vệ đã lớn tuổi nên Toàn ra tay.

Y hỏi mua và đeo dây chuyền cùng mặt vàng có giá trị nhất rồi cứ thế lẻn ra cửa tìm cách tẩu thoát. Bị người bảo vệ cửa hàng giữ lại, sau khi giằng co, Toàn đã xịt hơi cay vào nhân viên này rồi lên xe đi về hướng TP.Bắc Giang.

Nghi phạm cướp tại tiệm vàng từng có tiền án

Được biết, Toàn từng có một tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với bản án hơn 10 tháng tù giam. Năm 2017, Toàn ra tù trở về địa phương. Năm 2019, Toàn đi theo mẹ sang Đài Loan (Trung Quốc) để sinh sống và làm việc, nhưng giữa tháng 4/2022 bị trục xuất về nước.

Đối tượng Toàn tại cơ quan công an. Nguồn: Báo Bắc Giang

Bố mẹ Toàn ly dị từ năm hắn mới học lớp 7. Mẹ Toàn định cư ở nước ngoài. Toàn bỏ học giữa chừng, nay đây mai đó. Không có công ăn việc làm mà lại muốn ăn chơi, Toàn thường xuyên đánh bạc trên mạng.

Toàn khai nhận: “Sau khi cướp được vàng, tôi về trả xe cho bạn rồi đến khu vực chợ Thương (TP.Bắc Giang) bán vàng. Cầm toàn bộ số tiền hơn 76 triệu đồng, tôi bắt xe khách lên thẳng thị trấn Hữu Lũng (Lạng Sơn). Số tiền bán vàng tôi mua một điện thoại iPhone 12 promax, một bộ quần áo, một đôi giày và đánh bạc Zik Vip qua mạng, hiện còn hơn 17 triệu đồng”.

Thượng tá Phạm Anh Tú, Phó trưởng Công an huyện Yên Dũng cho biết: “Sau khi xác định và nhận diện được đối tượng, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng bắt gọn Đào Ngọc Toàn. Quá trình truy bắt gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng phương tiện công cộng để tìm đường lẩn trốn”.

Bà Đỗ Thị Hương, chủ cửa hàng vàng bạc Quang Hương nói: “Tôi rất vui khi các anh công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Sau sự việc này, gia đình sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác bảo đảm an ninh, phối hợp với công an có biện pháp hướng dẫn nhân viên các kỹ năng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản”.

Clip bắt giữ nghi phạm cướp tại tiệm vàng ở Bắc Giang. Nguồn: ANTV