Ngày 3/10, nguồn tin của Dân Việt xác nhận, dự kiến ngày 14/10 TAND sẽ diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan đến vụ án này, có 6 người đã bị tòa cấp sơ thẩm tuyên án về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015-2017 gồm: ông Lê Tùng Vân (1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (sinh năm 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (sinh năm 1991), Lê Thanh Trùng Dương (sinh năm 1995), ông Lê Thanh Nhị Nguyên (sinh năm 1998) và bà Cao Thị Cúc (sinh năm 1960).

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Trong vụ án này có 5 luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và 5 thành viên còn lại gồm các luật sư: Ngô Thị Hoàng Anh, Trịnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh (thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM).



Những người tiến hành tố tụng trong phiên tòa phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Ngọc Thành, các Thẩm phán: Ông Nguyễn Thiện Tâm Ông Trần Văn Quán. Thư ký phiên tòa: Ông Lê Hồng Nhật Châu và bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Phước và bà Mai Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Ngoài ra phiên tòa cũng đề nghị triệu tập các nhân chứng, bị hại có liên quan gồm: Công an huyện Đức Hòa, người đại diện: Ông Nguyễn Sơn - Chức Trưởng Công an. (địa chỉ, 74/2 Nguyễn Trọng Thế, Ô 6 khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, người đại diện: Ông Trương Ngọc Toàn (Pháp danh: Thích Minh Thiện - Trụ trì Chùa Thiên Châu, địa chỉ, số 101, Huỳnh Văn Nhứt, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Ông Trần Ngọc Thảo (Pháp danh Thích Nhật Từ - Trụ trì Chùa Giác Ngộ, sinh năm 1969, địa chỉ số 92 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP.HCM)…

Trước đó, ngày 21/8, nguồn tin của Dân Việt xác nhận 5 bị cáo còn lại trong vụ Tịnh thất Bồng Lai cũng đã gửi đơn kháng cáo đến TAND tỉnh Long An, sau đơn kháng cáo đầu tiên của ông Lê Tùng Vân vào ngày 28/7.

5 bị cáo gửi đơn kháng cáo này gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Cao Thị Cúc (62 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi).

Tại phiên xét xử sơ thẩm tại TAND huyện Đức Hòa vào ngày 20/7, ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù. Năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-4 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".