Đà Nẵng: Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, nông dân Hoà Vang nhanh tăng thu nhập

Từ những mô hình cụ thể, Hội đã giúp hội viên nâng cao thu nhập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội địa phương.

Trong những năm qua, nông dân huyện Hòa Vang tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa với nhiều kết quả khả quan. Đa số nông dân chuyển sang canh tác các giống lúa ngắn ngày, giống lúa hữu cơ có năng suất cao để thay thế các giống lúa truyền thống dài ngày. Điển hình như, mô hình trồng lúa hữu cơ trên các cánh đồng thôn An Trạch, xã Hòa Tiến hay ở xã Hòa Nhơn, Hòa Phong đạt năng suất bình quân hơn 65,5 tạ/ha.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng thăm mô hình trồng hoa phong lan cao cấp của Nông dân xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang). ẢNH Đăng Bình

Bên cạnh đó, các mô hình trồng rau, trồng hoa, sản xuất nấm, nuôi lợn rừng, nuôi cá nước ngọt phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa. Hiện nay, toàn huyện có 42ha sản xuất rau chuyên canh, trong đó nổi bật là các vùng rau Ninh An (xã Hòa Nhơn), Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương), Túy Loan (xã Hòa Phong).

Mô hình trồng ớt của nông dân xã Hòa Phong, huỵện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Ảnh: Trần Hậu

Ông Bùi Dũng - Phó Chủ tịch Hội ND xã Hòa Phong kiêm Giám đốc HTX rau sạch Túy Loan cho hay: Tại các vùng rau, hiện nay đã hình thành dịch vụ du lịch trải nghiệm, thu hút nhiều khách tham quan. Trước thời điểm xảy ra Covid-19, nhiều trường học đưa học sinh đến vườn rau để trải nghiệm và tham gia làm nông dân nhí… Nhiều hộ nông dân tổ chức sản xuất, với diện tích 1.000m2 chỉ trồng các loại rau cải, rau dền, rau muống nhưng nhờ trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP đã có rau sạch và thu hoạch thường xuyên để bán cho khách, với số tiền thu được 350.000 - 400.000 đồng/ngày" - ông Dũng khoe.

Ông Nguyễn Tiến Lực - Chủ tịch Hội ND xã Hòa Phong, cho hay, hầu hết bà con nông dân ở đây tập trung trồng loại ớt xanh với thời gian thu hoạch liên tục trong 5 tháng, giá từ 50.000-70.000 đồng/kg. Trong đợt giãn cách do ảnh hưởng dịch Covid-19, đã được các cấp Hội ND thành phố kết nối thông qua mạng xã hội như: Zalo, Facebook đã giúp cho nông dân ở đây tiêu thụ hơn 5 tấn ớt xanh. Ngoài ra nông dân còn chế biến ớt tươi thành ớt dầm, ớt khô và tương ớt, nhờ đó thu nhập cao hơn nhiều so với bán ớt tươi. Ông Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch Hội ND huyện Hòa Vang khẳng định: Hội cần thường xuyên chăm lo hỗ trợ, giúp nông dân chuyển đổi cây, con giống năng suất cao. Đồng thời cần tập hỗ trợ nông dân xây dựng những mô hình mới theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao đời sống của nông dân.