Đà Nẵng: Công chứng mỗi ngày chỉ 15 lô đất, có dấu hiệu đầu cơ tạo "sốt đất" ảo

Đến 1/4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.Đà Nẵng đã phát đi thông cáo về thông tin cho rằng "giá đất nền Đà Nẵng đang tăng nhanh", tạo dư luận xã hội và khiến các nhà đầu tư băn khoăn trong những ngày qua.

Về vấn đề nêu trên, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho rằng, hiện nay UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành hệ số điều chỉnh giá đất. Theo đó, có 109 tuyến đường là giảm so với thời điểm năm 2020. Đồng thời UBND thành phố cũng ban hành sửa đổi, bổ sung "Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024", cụ thể giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh giảm 10% so với thời điểm năm 2020. Nhìn chung, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố là giảm so với năm 2020.

Sở TN&MT TP.Đà Nẵng còn cho hay, để chứng minh được giao dịch thành công về chuyển quyền sử dụng đất thì giao dịch đó phải thông qua Hợp đồng công chứng chứng thực và phải được đăng ký biến động tại mục thay đổi tên người sử dụng đất mới tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất xác nhận thì mới kết luận được giao dịch đó là thành công.

Công chứng mỗi ngày chỉ 15 lô đất, có dấu hiệu "đầu cơ" tạo "sốt ảo" ở Đà Nẵng

"Ghi nhận tại thời điểm tháng 3/2021, theo số liệu báo cáo của Văn phòng Đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, bình quân đăng ký chuyển quyền sử dụng đất quý 1 năm 2021 là 15 hồ sơ/ngày. Trong tháng 3/2021 là khoảng 20 hồ sơ/1 ngày. Như vậy không có dấu hiệu tăng đột biến. Đối với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận huyện khác, bình quân đăng ký chuyển quyền sử dụng đất quý 1 năm 2021 là 12 hồ sơ/1 ngày", Sở TN&MT TP.Đà Nẵng thông tin.

Về thị trường giao dịch, Sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết, qua khảo sát trước và sau Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng vào ngày 29/3/202. Song song với việc Thủ tướng có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cảng Liên Chiểu; khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân cho thấy: Tại các công ty môi giới bất động sản như Đất Xanh Miền Trung, Trung Nam Land thì giá đất tăng khoảng 5 - 10% so với thời điểm trước tết Nguyên đán.

"Nhìn chung thị trường bất động sản có tăng nhẹ, chủ yếu tại khu vực Golden Hills, FPT và xung quanh Dự án Không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Đối những khu vực khác không ghi nhận biến động gì lớn. Sở TN&MT TP.Đà Nẵng nhận thấy, có thể có hiện tượng "đầu cơ" và tạo "sốt ảo" để trục lợi tập trung ở các khu vực có các dự án lớn chuẩn bị triển khai. Vì vậy, khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin có liên quan đến khu đất, dự án dự kiến đầu tư, để tránh rơi vào các chiêu trò thổi phồng thị trường, tăng giá đất ảo như đã từng xảy ra trước đây", Sở TN&MT TP.Đà Nẵng khuyến cáo.