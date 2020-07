Đà Nẵng: Phát hiện số lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Theo đó, ngay 26/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Môi trường Công an Q.Cẩm Lệ kiểm tra một đại lý khẩu trang trên địa bàn P.Khuê Trung (Q.Cẩm Lệ), phát hiện 4 lô hàng khẩu trang y tế.



Qua kiểm đếm, tổng cộng có 158 thùng với 10.000 khẩu trang các loại, số hàng này bị công an quận phát hiện khi đang được cho chủ cơ sở kinh doanh khẩu trang. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Phát hiện 18.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Đà Nẵng.

Trưa cùng ngày, Công an P.Hòa An (Q.Cẩm Lệ) cũng phát hiện nhà ông Đặng Văn Lập (29 tuổi, ngụ P.Hòa An) trữ 33 thùng khẩu trang với 8.250 chiếc không hóa đơn chứng từ.

Theo công an quận, trong 2 ngày 25 và 26/7, lực lượng đã tổng kiểm tra một số cơ sở sản xuất, kinh doanh khẩu trang trên các tuyến đường An Hòa 4, đường Phan Khoang, đường Lê Kim Lăng…

Trước đó, thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán, vận chuyển trái phép các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh, sản xuất hàng giả, tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng, gian lận thương mại gây bất ổn thị trường.

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá...

Ông Trần Phước Trí - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.Đà Nẵng cho biết, hiện các lực lượng đang tăng cường giám sát các sơ sở kinh doanh vật tư y tế, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu cao hiện nay như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi bất chính.