Đặc sản nổi tiếng nem ngựa Lục Ngạn ở Bắc Giang được gắn sao OCOP

Nem ngựa - đặc sản nổi tiếng ở Lục Ngạn

Cơ sở sản xuất nem ngựa Hiếu Thu ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tiền thân là một hộ sản xuất nem ngựa truyền thống nhỏ lẻ tại địa phương.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Dân Việt, anh Vũ Trung Hiếu chia sẻ: Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, món nem ngựa là đặc sản nổi tiếng ở Lục Ngạn. Bất kỳ ai khi đến thăm hoặc làm việc tại vùng đất Lục Ngạn đều không thể bỏ qua món ăn đặc sản này.

Thấy được giá trị của đặc sản quê hương mà không nơi nào có được, năm 2019 gia đình anh Vũ Trung Hiếu bắt đầu làm để phục vụ nhu cầu của thị trường trong tỉnh và đến năm 2021 thành lập cơ sở sản xuất nem ngựa Hiếu Thu để cung cấp số lượng lớn cho khách hàng trong và ngoài tỉnh Bắc Giang.

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang thăm quan gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP nem ngựa của huyện Lục Ngạn.

Kế thừa nghề truyền thống làm nem ngựa của địa phương cộng với kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình sản xuất, anh Hiếu đã mạnh dạn đầu tư, mua sắm máy hút chân không, máy đóng gói để sản xuất hàng hóa, phát triển thương hiệu nem ngựa Hiếu Thu.

Anh Vũ Trung Hiếu chia sẻ: Khác với nhiều loại nem chua thông thường làm bằng thịt sống, nem ngựa làm bằng thịt ngựa đã được làm chín. Vì thế, người ăn sẽ an tâm hơn về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm

Để làm món nem ngựa, phải có nguyên liệu chính là thịt và bì ngựa. Bên cạnh đó là nhiều loại gia vị như riềng vàng, tỏi, tiêu, ớt...

Anh Hiếu chia sẻ bí quyết làm nem ngựa thơm ngon đó là, thịt và bì ngựa phải lựa chọn loại tươi, ngon nhất, đem áp chảo cho chín, thái mỏng. Riềng vàng để làm nem ngựa được đào về từ trong núi. Tỏi, tiêu, riềng vàng được giã nát, trộn với phần thịt ngựa rồi gói cùng lá chuối. Cuối cùng, nem ngựa được bọc một lớp giấy bên ngoài và hút chân không để bảo quản.

Nỗ lực đưa thương hiệu nem ngựa vươn xa

"Tạo sản phẩm thơm ngon thôi chưa đủ mà phải mang món ăn đó tới nhiều người, nhiều nơi. Tất nhiên, để chiếm được lòng tin của thị trường thì chất lượng sản phẩm là điều quyết định. Chúng tôi đã mất nhiều công sức để được cơ quan chức năng công nhận sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển bền vững, mở rộng thị trường là chiến lược then chốt, do đó, cơ sở tích cực tham gia hàng chục hội chợ mỗi năm. Cứ thế, cơ sở có thêm nhiều bạn hàng tiềm năng và nem ngựa Hiếu Thu đã được nhiều khách hàng tỉnh Bắc Giang, TP Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên,… đón nhận"- chủ cơ sở nem ngựa Hiếu Thu cho biết.

Món nem ngựa Hiếu Thu của anh Vũ Trung Hiếu - chủ cơ sở sản xuất nem ngựa Hiếu Thu ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao tỉnh Bắc Giang.

Anh Vũ Trung Hiếu phấn khởi cho biết: Từ khi tham gia OCOP, nem ngựa Hiếu Thu được khách hàng biết đến nhiều hơn, doanh số bán hàng cũng tăng nhanh hơn. Hiện bình quân mỗi tháng, cơ sở nem ngựa Hiếu Thu cung cấp ra thị trường 1.500 chiếc nem ngựa, mỗi chiếu nem ngựa nặng 180 gram bán với giá 65.000 đồng/cái.

Từ việc sản xuất nem ngựa, cơ sở sản xuất nem ngựa Hiếu Thu của anh Vũ Trung Hiếu có doanh thu gần 100 triệu đồng/tháng. Năm 2022, doanh thu của cơ sở nem ngựa Hiếu Thu đạt 1 tỷ đồng.

Theo lời anh Hiếu, vì đã được làm chín nên nem ngựa có thể được ăn ngay sau khi chế biến. Tuy nhiên, nếu đợi vài ngày thì nem sẽ ngon và chuẩn vị hơn. "Khi ăn, thực khách sẽ bóc lớp vỏ bên ngoài, nhìn thấy cục nem đã được bó chặt. Sau khi dùng đũa dỡ nem, sẽ thấy phần bì, thịt ngựa khá tơi, trộn đều với màu vàng của riềng, thêm vài lát ớt, nửa quả chanh vắt là hết sảy"- anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho biết thêm, nem được hút chân không có thể để tối đa 20 ngày ở ngăn mát tủ lạnh. Các cơ sở sản xuất lớn có tủ lạnh chuyên dụng, để nem được 1 tháng.

"Cơ sở sản xuất nem ngựa truyền thống của chúng tôi làm nem phục vụ cho cả thực khách ở trong và ngoài tỉnh, có vận chuyển cho các đại lý lẫn khách lẻ quanh khu vực. Thông thường, nhu cầu sử dụng nem ngựa vào mùa hè sẽ cao hơn so với mùa đông" - anh Hiếu chia sẻ.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, chương trình OCOP nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự vào cuộc của các sở, ngành, địa phương và sự nỗ lực của các chủ thể.

Đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh có 255 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên (gồm 31 mặt hàng đạt 4 sao còn lại 3 sao). Đặc biệt, có 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao cấp quốc gia là Vải thiều Lục Ngạn của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân (Lục Ngạn).

Khẳng định vai trò của Chương trình OCOP, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, Chương trình OCOP là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đây là tiền đề thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn song lại mang đặc trưng rất riêng. Thông qua xây dựng sản phẩm OCOP đã thêm sự gắn kết, phát huy sức mạnh cộng đồng, thiết thực nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân nông thôn; góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, Bắc Giang còn nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển sản phẩm OCOP. Do vậy, thời gian tới các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm mở rộng số lượng, cơ cấu sản phẩm. Các huyện, thành phố nên xây dựng danh mục cụ thể, từ đó có hành động, định hướng rõ ràng để thực hiện.