Đại hội đại biểu Hội Nông dân các tỉnh Lào Cai, Lai Châu: Đổi mới tư duy giúp hội viên phát triển kinh tế

Ngày 26/9, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lai Châu đã được tổ chức trọng thể.

Phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có chủ đề "Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển". Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN.

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua 18 chỉ tiêu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, phấn đấu kết nạp thêm từ 5.000 hội viên trở lên; thành lập mới 300 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 20 chi hội nông dân nghề nghiệp; có từ 97% cơ sở hội trở lên hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ; hỗ trợ ít nhất 5.000 hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tạo được gian hàng số…

Đồng chí Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN (thứ 3 từ phải) chúc mừng Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lào Cai khóa mới. Ảnh: M.X

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lào Cai lần thứ XI xác định phương hướng chung của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là xây dựng Hội ND tỉnh Lào Cai trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đặng Xuân Phong và đồng chí Phạm Tiến Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp Hội ND tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Phạm Tiến Nam đề nghị với trách nhiệm là "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới", Hội ND tỉnh Lào Cai cần tích cực xây dựng và củng cố tổ chức Hội nhằm đáp ứng yêu cầu vận động nông dân trong tình hình mới, chú trọng xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng vận động nông dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội đã bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lào Cai khóa mới. Ông Bùi Quang Hưng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

5 mục tiêu tổng quát, 3 nhiệm vụ đột phá và 2 mô hình điểm của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Lai Châu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; đồng chí Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu ghi nhận những kết quả công tác Hội và phong trào nông dân mà cán bộ, hội viên nông dân cùng các cấp Hội ND tỉnh Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023. Những kết quả đó đã đóng góp vào công tác Hội ND toàn quốc nói chung và góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu nói riêng.

Đồng thời, lãnh đạo T.Ư Hội NDVN, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội ND trong tỉnh Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; các nghị quyết, đề án của Tỉnh uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua của hội, trọng tâm là phong trào: "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững".

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định phát biểu chỉ đạo Đại hội Hội ND tỉnh Lai Châu. Ảnh: T.N

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lai Châu đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 5 mục tiêu tổng quát, 3 nhiệm vụ đột phá và 2 mô hình điểm để thực hiện đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như: kết nạp 6.000 hội viên mới; duy trì 100% chi hội có quỹ hoạt động; tập huấn khoa học kỹ thuật cho 2.500 hội viên nông dân, phối hợp đào tạo nghề cho 6.000 lao động nông thôn; xây dựng 40 chi hội, tổ Hội ND nghề nghiệp; hướng dẫn hỗ trợ xây dựng 50 mô hình kinh tế tập thể; hỗ trợ 8.000 hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện tử…

Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Lai Châu khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên bầu ông Dương Đình Đức - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu.