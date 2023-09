Đại hội Hội Nông dân các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh: Nâng cao vị thế, trách nhiệm của Hội và giai cấp nông dân

Các cấp Hội Nông dân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, đồng hành cùng nông dân

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội ND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Trần Quang

Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn cũng lưu ý, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên cần chủ động tham mưu tổ chức đối thoại giữa Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các cấp với nông dân để nghe nông dân nói và nói cho nông dân hiểu, tổ chức cổ vũ động viên và tạo niềm tin cho nông dân theo tinh thần "Tăng đồng thuận, giảm bức xúc", phát huy mạnh mẽ nội lực của địa phương.

Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có chủ đề có chủ đề: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển". Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Lương Quốc Đoàn - Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Cùng dự đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Thơm - Phó Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN; Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã chúc mừng các đồng chí đã được đại hội bầu vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh Hưng Yên khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028; ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả, thành tích Hội ND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn đánh giá cao việc Hội ND tỉnh Hưng Yên đã chủ động lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp đáp ứng nhu cầu thiết thực, chính đáng của đông đảo hội viên nông dân, quan tâm khai thác nguồn lực. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên đã tích cực, chủ động trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với sở, ngành, địa phương thực hiện Kết luận 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhằm phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đồng chí Lương Quốc Đoàn đề nghị thời gian tới, Hội ND tỉnh Hưng Yên cần tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hàng năm tăng số lượng nông dân đạt danh hiệu "nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi", "nông dân xuất sắc", "nông dân sáng kiến", "nông dân ứng dụng 4.0", "nông dân khởi nghiệp"…

Ông Vũ Văn Thắng – Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Trong nhiệm kỳ 2018-2023, 13/13 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX đã đề ra. Hội ND tỉnh đã quan tâm củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở; thường xuyên đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tạo được dấu ấn đậm nét, thu hút thêm 16.693 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển, có sức lan tỏa. Trung bình mỗi năm có hơn 60.000 hộ nông dân đạt sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Nhân dịp này, Hội ND tỉnh Hưng Yên được Chính phủ tặng Cờ thi đua đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Tại đại hội đã bầu 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Hưng Yên khóa mới. Ông Vũ Văn Thắng được bầu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nông dân Bắc Ninh sản xuất kinh doanh giỏi, ứng dụng công nghệ cao

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm với đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Trần Quang

Dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bắc Ninh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 có đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN. Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội ND trong tỉnh tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội ND các cấp.

Nhằm hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, các cấp Hội đã nhận ủy thác, tín chấp các tổ chức tín dụng và giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp 24.351 hội viên vay với tổng dư nợ đạt hơn 1.100 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đồng thời, phối hợp mở các lớp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu làm, tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật trong sản xuất cho hơn 225.000 lượt hội viên. Các cấp Hội ND Bắc Ninh đã vận động hội viên nông dân tham gia các loại hình kinh tế tập thể, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất, hưởng ứng chương trình OCOP cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ, đã có gần 400.000 lượt hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung nhiệt nhiệt biểu dương, ghi nhận những kết quả các cấp Hội ND trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh cũng như công tác Hội và phong trào nông dân của cả nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Nguyễn Xuân Định gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận, xem xét, quyết định trong đó có vấn đề các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, Hội ND các cấp tỉnh Bắc Ninh cần đồng hành để tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tập trung thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định đề nghị Hội ND các cấp tỉnh Bắc Ninh chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, củng cố khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Tại đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội ND tỉnh Bắc Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội ND tỉnh khóa X.