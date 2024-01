Trưa 22/1, Công an TP. Tân An (Long An) cho biết, đang phối hợp Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô trong một căn nhà ven quốc lộ 1.

"Hiện vẫn chưa xác định ngọn lửa phát sinh từ vị trí nào, hiện trường bị xáo trộn do chữa cháy", công an cho biết.

Hai ô tô trong nhà đậu xe bị lửa thiêu rụi hoàn toàn ở TP. Tân An, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, nhiều hộ dân đường Lương Văn Chấn, khu phố Quyết Thắng 2, xã Khánh Hậu, TP. Tân An (Long An) phát hiện ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội từ khu vực đậu ô tô tải tại căn nhà ven quốc lộ 1.

Thời điểm cháy, nơi đây không người trông coi nên lửa lan rất nhanh. Dân địa phương đã tự tháo dỡ hàng rào, đồng thời sử dụng nước, bình chữa cháy lao vào dập lửa.

Liên tục sau đó nhiều tiếng nổ lớn kèm khói bốc lên bao phủ một vùng ảnh hưởng việc tham gia cứu chữa.

Gần 20 phút sau, Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ và Phòng cháy chữa cháy tỉnh Long An điều 3 xe chữa cháy đến tham gia dập lửa.

Bên trong căn nhà có 4 xe ô tô tải gồm: một ô tô con và 3 xe tải. Tuy nhiên ô tô tải 62C-058.15 và 62C-011.01 bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 phương tiện khác kịp đưa ra ngoài.

Gần 2 giờ, đám cháy mới được khống chế.