Đàm Vĩnh Hưng được xác định là Người bị hại, bà Phương Hằng bị đề nghị truy tố

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra thông báo về việc được Công an Tỉnh Bình Dương giao nhận Thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương để truy tố ra Toà đối với bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng thông báo về kết luận giám định của Sở TTTT Bình Dương về các buổi livestream của bà Hằng đã chứa đựng những nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín và danh dự của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. (Ảnh: FBNV)

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng được xác định là Người bị hại, bị bà Nguyễn Phương Hằng công khai xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm trong các buổi livestream.

Đàm Vĩnh Hưng cũng khẳng định: "Trong thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng không lên tiếng về bất kỳ thông tin gì vì chờ đợi kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra. Những thông tin vừa nhận được như một lời khẳng định mạnh mẽ, đanh thép đầy đủ tính pháp lý rằng: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoàn toàn trong sạch trong quá trình làm từ thiện, đồng thời cũng là bị hại, tổn thất rất lớn về cả tinh thần lẫn vật chất khi bị bà Nguyễn Phương Hằng vu khống".

Thông báo của cơ quan điều tra được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, khi gặp lùm xùm, chia sẻ với PV, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định anh không lên tiếng bởi tin vào pháp luật Việt Nam.

Tối 24/3, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị can Nguyễn Phương Hằng tại Cơ quan điều tra Công an TP.HCM. Ảnh: catphcm.bocongan.gov.vn

Trước đó, vào ngày 26/8, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM nhận được tin tố giác, cung cấp thông tin của bà Nguyễn Phương Hằng, về việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu không rõ ràng khi sử dụng tiền từ thiện.

Trong đơn, bà Phương Hằng nêu thông tin cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân; nhưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.