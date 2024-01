Đang làm cơ khí chuyển sang nuôi gà Ta Lò, một nông dân Thái Nguyên thu nhập tốt hẳn lên

Anh Phạm Thanh Tùng (xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ về quá trình nuôi gà của mình. Clip: Hà Thanh

Gia đình anh Phạm Thanh Tùng (xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là một trong những hộ nuôi gà có quy mô lớn trên địa bàn.

Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Tùng cho biế, trước đây, anh đi làm công trình rồi về mở xưởng cơ khí. Đến năm 2014, anh chuyển sang chăn nuôi gà. Lúc đầu gia đình anh chỉ nuôi khoảng 2.000 – 3.000 con gà, đến năm 2022 gia đình anh mới chính thức mở rộng quy mô diện tích.

Với diện tích chuồng trại và vườn đồi chăn thả khoảng 6.000m2, hiện gia đình anh Tùng luôn duy trì số lượng gà ổn định khoảng 7.000 – 8.000 con/năm. Trước đó, gia đình anh Tùng vừa xuất bán một lứa gà 2.000 con nên trong chuồng hiện còn khoảng 6.000 con.

Hiện gia đình anh Tùng luôn duy trì số lượng đàn gà khoảng 7.000 - 8000 con mỗi năm. Ảnh: Hà Thanh

Gia đình anh Tùng thường mua gà giống 1 ngày tuổi từ các cơ sở ấp nở trứng gia cầm trên địa bàn xã Tân Kim. Thời gian từ lúc bắt đầu nuôi đến khi xuất bán kéo dài khoảng 4 – 4,5 tháng. Gà được anh Tùng nuôi gối đàn, nên cứ khoảng 1 – 1,5 tháng anh lại xuất bán một lứa.

Anh Tùng chia sẻ, giống gà Ta Lò có ưu điểm sức đề kháng tốt, khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn những giống gà lai khác, chất lượng thịt chắc, thơm, ngon, giá cả lại ổn định, thích hợp để chăn thả tự nhiên ngoài đồi.

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển, gà thường mắc hai bệnh chủ yếu là hen và ecoli. Để khắc phục tình trạng này, trong quá trình chăm sóc, người chăn nuôi cần sử dụng thuốc kháng sinh theo đúng tiêu chuẩn, liều lượng và thời gian định kỳ. Việc chăn nuôi gà cơ bản không tốn nhiều công chăm sóc cũng như nhân công.

Giống gà Ta Lò có khả năng chống chịu bệnh tật tốt, giá cả lại ổn định. Ảnh: Hà Thanh

Theo anh Tùng, do chăn thả nên sức khoẻ của đàn gà phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu xảy ra dịch bệnh rất dễ lây lan trên diện rộng do khó khoanh vùng, kiểm soát. Do đó, cần quản lý tốt dịch bệnh và tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn gà để hạn chế thiệt hại về kinh tế.



Tuy nhiên, so với một số loại vật nuôi khác thì nuôi gà có tỷ lệ rủi ro thấp hơn, dễ chăm sóc mà giá cả lại ổn định. Năm 2022, gia đình anh xuất bán khoảng trên 10.000 con gà, thu về hơn 300 triệu đồng tiền lãi.

Do được chăn thả hoàn toàn nên chất lượng gà thịt chắc, thơm, ngon. Ảnh: Hà Thanh

Anh Tùng chia sẻ, năm nay giá con giống giảm, giá thức ăn chăn nuôi hiện tại cũng giảm đáng kể nên tiết kiệm nhiều chi phí, từ đó giúp tăng lợi nhuận cho người chăn nuôi.

"Hiện nay gia đình anh chủ yếu xuất bán gà Ta Lò đi một số chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và một số chợ đầu mối trên địa bàn TP.Hà Nội. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, gia đình tôi sẽ xuất bán 2.000 con gà nữa. Nếu giá cả ổn định như hiện tại thì cứ 1.000 con sẽ thu lãi khoảng 30 triệu đồng" - anh Tùng cho hay.

Gà Ta Lò có thị trường tương đối ổn định do đã có thương hiệu, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, nên người chăn nuôi không gặp khó khăn về đầu ra. Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần, với giá bán gà ở thời điểm hiện tại và thị trường tiêu thụ ổn định, những người chăn nuôi gà như anh Tùng không lo thua lỗ.

Với giá gà như hiện tại và giá thức ăn chăn nuôi giảm nên những người nuôi gà như anh Tùng đang có lãi. Ảnh: Hà Thanh

Ông Lê Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kim cho biết, hiện trên địa bàn xã Tân Kim có trên 40 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, trong đó có 34 trang trại chăn nuôi gia cầm với số lượng trên 1.000 con. Hiện trên địa bàn xã có khoảng 840.000 con gà, tập trung chủ yếu ở xóm Trại, La Đuốc, Mỏn Hạ, xóm Châu… Nhờ mô hình chăn nuôi này đã giúp nhiều hộ dân có thu nhập khá, vươn lên làm giàu, xây dựng nhà cửa khang trang.