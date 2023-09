Bị đánh gãy xương ở cổ chân, 4 tháng mới được đi giám định

Báo Điện tử Dân Việt nhận được đơn của ông Đặng Thanh Tùng (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) phản ánh về việc bị hàng xóm hành hung, nhưng vụ việc không được xử lý kịp thời, đến nơi đến chốn.

Cụ thể, tối 15/12/2021, khi đi bộ tập thể dụng về nhà, ông Đặng Thanh Tùng gặp ông Tống Việt Thành ở cổng khu nhà số 10 phố Nguyễn Thượng Hiền (nơi có nhiều gia đình cùng sinh sống – PV).

Sau vài câu nói, ông Thành cùng một người phụ nữ đánh anh Tùng vào đầu, mặt, vai và chân phải.

Gia đình ông Đặng Thanh Tùng đã trình báo vụ việc đến Công an phường Nguyễn Du vào tối cùng ngày và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo chẩn đoán của bệnh viện, ông Tùng bị gãy xương vùng mắt cá ngoài chân phải, gãy xương chày, chấn thương phần mềm vùng đầu, đa chấn thương toàn thân.

Khu vực ông Đặng Thanh Tùng bị hành hung, gây thương tích vào tháng 12/2021. Ảnh CTV.

Ông Tùng làm đơn tố giác ông Tống Việt Thành đến cơ quan công an đề nghị điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Hai tháng sau khi bị đánh, tháng 2/2022, ông Đặng Thanh Tùng được Công an quận Hai Bà Trưng mời lên làm việc, lấy lời khai. Đến tháng 4/2022, ông Tùng được đưa đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y Hà Nội.

Ngày 14/6/2022, Công an quận Hai Bà Trưng có Thông báo Kết luận giám định gửi ông Đăng Thanh Tùng. Theo đó, ông Tùng được giám định gãy đầu dưới xương mác phải gây hạn chế vận động các động tác khớp cổ chân phải 10%. Cơ chế hình thành thương tích và các chạm thương vật tày, tày có cạnh gây nên.

Đối với chấn thương vai trái, chạm thương phần mềm vùng đầu mặt, mặt, lương, gối trái, thông báo giám định nêu "không tổn thương xương, không ảnh hưởng chức năng".

Không khởi tố vụ án!

Vụ việc nhiều lần được Công an quận Hai Bà Trưng tạm đình chỉ giải quyết tố giác của ông Đặng Thanh Tùng để xác định vị trí tổn thương, xác định thương tích. Tuy nhiên, việc giám định thương tích chậm khiến việc xác định thương tích của ông Tùng gặp khó khăn.

Trong Thông báo ngày 9/12/2022 của Công an quận Hai Bà Trưng gửi ông Đặng Thanh Tùng dẫn nội dung trả lời của Trung tâm pháp y Hà Nội: có các tổn thương gân cơ và xương vùng khớp vai do chấn thương.

Tuy nhiên, "thời gian từ khi bị đánh đến khi giám định là 4 tháng, anh Tùng mới được xác định vùng vai trái có tổn thương do chấn thương nên không đủ căn cứ để xác định thương tích này do vụ việc ngày 15/12/2021 gây ra. Cơ chế hình thành thương tích vùng vai trái do vật tày gây nên".

Ông Đặng Thanh Tùng bị chấn thương gãy xương ở cổ chân phải, sau khi bị ông Tống Việt Thành hành hung. Ảnh nhân vật cung cấp.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Thanh Tùng cho biết: "Sau khi bị ông Tống Việt Thành đánh, tôi bị gãy xương ở chân, đa chấn thương toàn thân, ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tôi đã nhiều lần xin được giám định thương tích sau khi xảy ra sự việc. Nhưng đến 4 tháng sau khi bị đánh mới được cán bộ Công an quận đưa đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y Hà Nội".

Cùng ngày với Thông báo kể trên, Công an quận Hai Bà Trưng Thông báo Không khởi tố vụ án hình sự với lý do: "Việc anh Tống Việt Thành gây thương tích cho anh Đặng Thanh Tùng khiến anh Tùng bị thương tích Gãy đầu dưới xương mác cổ chân phải, tổn hại sức khỏe 10%. Do đó hành vi của Tống Việt Thành không cấu thành tội phạm, theo quy định tại Khoản 2, Điều 157-TTHS".

Ông Tùng được một cán bộ Công an cho biết, hành vi của ông Tống Việt Thành bị xử phạt hành chính.

Ông Đặng Thanh Tùng không đồng ý với kết quả này, bởi lẽ cơ quan Công an chưa làm rõ việc ông Tống Việt Thành dùng vật tày đánh ông có phải hung khí nguy hiểm hay không? Hành vi này có tính chất côn đồ không?

Trước khi xảy ra việc ông Tùng bị đánh, tháng 10/2010, gia đình ông Tống Việt Thành cũng đã từng hành hung hàng xóm khiến 3 người nhà ông Đặng Thanh Tùng bị thương tích.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, gia đình ông Tống Việt Thành không ít lần gây mất trật tự, giải quyết mâu thuẫn với hàng xóm bằng việc hành hung, đánh. Người dân tại số 10 phố Nguyễn Thượng Hiền đã trình báo đến cơ quan chức năng phường Nguyễn Du nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với PV, Tổ trưởng khu dân cư số 9 phường Nguyễn Du, xác nhận khu vực này vẫn tồn tại bất ổn về an ninh trật tự do mâu thuẫn giữa gia đình ông Tống Việt Thành với các hộ dân khác.

Trong bản nêu ý kiến gửi cơ quan chức năng, vị này cho biết khi giải quyết mâu thuẫn va chạm trong xóm, gia đình ông Tống Việt Thành luôn chửi rủa và sẵn sàng động chân tay, đánh đấm người khác.

"Những hành động đó đã gây thương tích nhiều lần và cho nhiều nguồi, gây nên sự bất ổn cho an ninh trật tự tại tổ dân phố số 9", vị này cho hay.

Đối với vụ việc ông Tống Việt Thành hành hung, gây thương tích ở cổ chân phải, ông Đặng Thanh Tùng cho biết, đến nay ông chưa nhận được bất cứ lời xin lỗi hay bồi thường thiệt hại nào từ phía ông Thành.

Ông Tùng cũng nhiều lần kiến nghị đến cơ quan chức năng để xem xét lại vụ việc nhưng nhận được trả lời vụ việc đã hết thời hạn khiếu nại.

PV Dân Việt đã liên hệ với UBND phường Nguyễn Du và Công an phường Nguyễn Du để tìm hiểu về tình trạng bất ổn an ninh trật tự tại tổ dân phố số 9, nhưng không nhận được phản hồi.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.

Luật sư Trần Tuấn Anh – Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, được sử đổi bởi khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự 2017 quy định tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Về cơ bản, hành vi cố ý gây thương tích sẽ bị khởi tố hình sự theo khoản 1 Điều 134, nếu mức độ thương tích từ 11% - 34%. Đối với trường hợp gây thương tích dưới 11% vẫn có thể bị khởi tố hình sự, khi thực hiện hành vi gây thương tích mà có một trong các các điều kiện được quy định từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều 134. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; đ) Có tổ chức; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; i) Có tính chất côn đồ; k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.