Đâu là vấn đề trong cách làm bóng đá của “gã nhà giàu” Qatar?

Ban đầu, giống như mọi quốc gia có tham vọng đưa nền bóng đá của mình tiến đến trình độ đỉnh cao của thế giới, Qatar đã gửi các cầu thủ tốt nhất của mình đến các câu lạc bộ hàng đầu thế giới thi đấu để học tập, nâng cao trình độ. Nhưng cách làm đó gặp vấn đề muôn thuở, đó là các cầu thủ Qatar do không cạnh tranh được vị trí thi đấu ở các câu lạc bộ nên thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị, ít khi được thi đấu.

Qatar rất nỗ lực nhưng không thể vượt ngưỡng

Do vậy, chiến lược này trở nên ít hiệu quả. Sau đó, người Qatar thay đổi chiến lược. Nếu việc đi ra hòa nhập với bóng đá thế giới để học hỏi khó khăn quá thì ta sẽ mang bóng đá thế giới về quê hương để đào tạo trong nước.

ĐT Qatar đã thua ở trận khai mạc World Cup 2022. Ảnh: SPORT

Năm 2004, học tập mô hình La Masia của Barcelona, Qatar thành lập Học viện bóng đá Aspire với khoản tiền khổng lồ là 400 triệu USD. Ông Josep Colomer, cựu Giám đốc trung tâm đào tạo của Barcelona trở thành Giám đốc kỹ thuật của Học viện Aspire. người ta đã tiến hành kiểm tra chơi bóng của khoảng 750.000 thiếu niên độ tuổi 11-12 sau 60.000 cuộc tìm kiếm tại 15 quốc gia khắp các châu lục. Học viện Aspire đã thu nạp những cầu thủ nhí có năng khiếu bóng đá, những viên ngọc thô có dòng máu Qatar.

Năm 2006, Sanchez, HLV đã hơn 10 năm với các đội trẻ của Barcelona, đến làm việc tại Học viện Aspire. Để đạt được mục tiêu, HLV Sanchez đã bắt các cầu thủ bóng đá Học viện Aspire tập luyện 2 lần/ngày "nhiều hơn mức bình thường ở châu Âu". Nhà cầm quân Sanchez tiếp quản đội U19 Qatar vào năm 2013 và giành chức vô địch châu Á rồi nắm đội U20 và U23 và trở thành HLV tuyển quốc gia Qatar vào năm 2017. ĐT Qatar của ông Sanchez đóng cửa luyện quân, giống như lên núi luyện võ vậy.

Các buổi tập của đội luôn hạn chế truyền thông. Để luyện thực chiến, Liên đoàn bóng đá Qatar gửi đội tuyển đi thi đấu cả ở các giải đấu như Cúp Bóng đá Nam Mỹ, Cúp vàng CONCACAF 2021 và vô số các trận giao hữu. Các cầu thủ ĐT Qatar là 1 lứa đồng đều, có nhiều năm tập luyện, thi đấu cùng nhau, có thể nói là cùng ăn cùng ngủ, họ rất hiểu nhau.

Có vẻ chiến lược làm bóng đá "con nhà giàu", một mình một kiểu này là hợp lý. Ở trận đấu mở màn World Cup 2022 với Ecuador, qua cách các cầu thủ Qatar đá bóng, ta nhận thấy các cầu thủ Qatar khá giống nhau về phong cách chơi bóng. Ta ít thấy sự khác biệt về thể hình hay cá tính trong cách chơi bóng phân biệt các cầu thủ Qatar ở trên sân.

Qatar vẫn còn nhiều điểm yếu. Ảnh: SPORT

Các cầu thủ Qatar không thua kém các cầu thủ Ecuador về thể hình, thể lực cũng như kỹ thuật cá nhân, nhưng qua cách họ để trọng tài thổi phạt do phạm lỗi, cách họ phải nhận thẻ vàng, cách họ đá bóng trên sân, ta nhận thấy họ thua kém các cầu thủ Ecuado ở sự ma quái, hay nói 1 cách dân dã, thì rất non và xanh khi so với các cầu thủ Ecuador. Theo quy luật, việc tích lũy độ quái trong thi đấu hay tạo ra cá tính trong phong cách thi đấu của mỗi cầu thủ sẽ được hình thành trong quá trình thi đấu, họ học được từ các đàn anh đi trước, từ các đối thủ, từ môi trường bóng đá khắc nghiệt ở các giải đấu đỉnh cao, tự tích lũy các nhóm kỹ năng phù hợp với thể hình, tốc độ, vị trí thi đấu, học tập, tích lũy, hoàn thiện các kỹ năng, kỹ xảo…

Nhưng rõ ràng bằng cách làm bóng đá "đóng cửa tu luyện", các cầu thủ Qatar không có được các điều kiện đó, các cầu thủ cùng lứa nên cũng không học được gì nhiều từ các đàn anh đi trước hay các đồng đội. Họ có thể có trận đấu hay trước đối thủ nào đó, nhưng trước đối thủ có chất ma quái kiểu như Ecuador, sự non nớt đó có cơ hội bộc lộ. Giống như kỹ thuật cơ bản, kinh nghiệm và độ quái không thể có được trong ngày một ngày hai, thật khó có thể hy vọng các cầu thủ Qatar cải thiện được các điểm yếu này trong các trận đấu tiếp theo ở World Cup lần này, chúng ta cùng chờ xem.