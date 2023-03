Đầu xuân, chăm sóc ngay cây cảnh này để nhà bạn có "biển" hoa xanh biếc, đẹp sững sờ

Nếu bạn thích cây cảnh có những bông hoa màu xanh nở liên tục, có thời gian ra hoa đặc biệt dài và rất dễ chăm sóc, đừng ngần ngại, hãy chọn ngay cây cảnh thanh xà (tên khoa học là Plumbago auriculata).

Màu sắc độc đáo của nó mang lại cảm giác mát mẻ, tươi tắn như những làn gió xuân dịu nhẹ. Nnững chùm hoa tươi tắn này cũng có hương vị thanh mát, dịu dàng.

Cây cảnh này có khả năng chịu nhiệt, chịu lạnh, có thể tạo được đa dạng hình dáng. Có thể nói đây là cây cảnh ngoan ngoãn, siêng ra hoa và dễ nuôi.

Bạn trồng một vài chậu thanh xà xanh trên ban công, cổng nhà hoặc cửa ra vào đều giúp gia đình sáng bừng. Hoa nở rộ sẽ cho bạn một bức rèm hoa đẹp mắt. Mỗi khi gió thổi, biển hoa xanh lại xao động, mang mùa xuân mát lành vào nhà bạn.

Dưới đây là 1 vài lưu ý khi chăm sóc cây cảnh thanh xà để chúng nở thành biển hoa.

1. Cây cảnh ưa nhiệt độ ấm áp

Cây cảnh này có thể chịu đựng được nhiệt độ cao nhưng không chịu được quá lạnh. Chỉ cần nhiệt độ thấp hơn dưới 10 độ C trong một thời gian dài là sự phát triển của chúng sẽ chậm lại, thậm chí tàn lụi.

Nếu nhiệt độ dưới 5 độ C thì cây có thể bị tê cóng hoặc chết cóng. Do đó, khi chăm sóc cây cảnh này vào mùa xuân, ở một số vùng có nhiệt độ lạnh sâu, bạn cần chú ý đến nhiệt độ phòng khoảng 15-18 độc C.

Nếu nhiệt độ thấp vào ban đêm hãy chú ý để cây xa với bệ cửa sổ và những nơi có gió khác để tránh gió lạnh thổi trực tiếp vào cây làm cây nhanh mất nước, vàng lá và khô ngọn.

2. Cung cấp nhiều ánh sáng cho cây cảnh

Thanh xà là cây cảnh ưa sáng. Ngay cả dưới ánh sáng của mùa hè, cây cảnh này vẫn sẽ nở hoa mà không bị ảnh hưởng gì cả.

Do đó, khi trồng cây cảnh này vào mùa xuân, bạn phải đặt chậu thanh xà ở nơi có ánh sáng mạnh. Hơn nữa, ánh sáng vào mùa xuân tương đối dịu nên không lo lắng cây cảnh bị cháy nắng.

Sau mùa đông thiếu ánh sáng, sang mùa xuân đủ ánh sáng, cây cảnh thanh xà sẽ mọc nhanh hơn.

Nếu bạn có ban công hướng Nam hoặc bậu cửa sổ nhiều ánh sáng, bạn có thể đặt chậu thanh xà ngay ở vị trí này. Nơi có đủ ánh sáng cũng sẽ có tác dụng rất tốt trong việc duy trì màu xanh của hoa thành xà. Số lượng hoa sẽ tăng lên và thời gian ra hoa cũng sẽ kéo dài hơn.

Nếu bạn có một cái sân hoặc một sân thượng mở ở nhà, bạn cũng có thể trồng những chậu thanh xà xanh biếc ở đó. Sau mùa đông thiếu ánh sáng, sang mùa xuân đủ ánh sáng, thanh xà sẽ mọc nhanh hơn.

3. Duy trì cắt tỉa thường xuyên cho cây cảnh

Có một việc quan trọng để duy trì thanh xà chính là cắt tỉa. Vì những cành của thanh xà mọc nhanh và vườn dài, nếu bạn không cắt tỉa chúng sẽ rất lộn rộn và mất đi vẻ ngoài xinh đẹp.

Hơn nữa, khi bạn cắt tỉa các cành mới sẽ mọc ra nhiều hơn và trên các đầu cành mới sẽ mọc ra những chùm hoa xanh biếc. Nếu bạn ít cắt tỉa, cây cảnh không có cành mới thì hoa cũng sẽ ra rất ít.

Nếu bạn lười cắt tỉa thì thay vì có một "biển hoa" màu xanh, bạn chỉ có 1 cây cảnh cành lá dài loằng ngoằng và hoa thưa thớt.

Do đó, bạn cần cắt tỉa cành lá, bỏ những cành quá dài, mọc lộn xộn, cành khô, hoa héo đi. Cây cảnh sẽ nhanh chóng mọc ra cành mới và tiếp tục cho những lứa hoa mới.

4. Cây cảnh thích đất tơi xốp và bón phân thường xuyên

Đối với một số chậu cây cảnh thanh xà lâu ngày không thay chậu, bề mặt đất trồng trong chậu bắt đầu khô cứng lại.

Mỗi khi nước vào chậu, đất trong chậu không thể ngấm nước hoàn toàn, cây không thể hấp thụ nước cũng như phân bón.

Do đó, bạn cần kịp thời thay đất cho cây cảnh. Nếu mới thay chậu, bạn có thể chuyển chậu cây cảnh ra ngoài, xới đất trong chậu và bón phân để bổ sung dinh dưỡng.

Mùa xuân là thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng của cây cảnh thanh xà. Ở giai đoạn này, cành và lá phát triển là chủ yếu. Do đó, bạn không sử dụng quá nhiều phân lân và kali khi bón lót. Bạn có thể thêm nhiều phân đạm hơn để làm cho cành và lá của cây cảnh phát triển tươi tốt.

5. Tưới nước đúng cách cho cây cảnh

Thanh xà thích môi trường sinh trưởng ấm áp và ẩm ướt nên khi bảo dưỡng cây cảnh này, bạn có thể phun sương xung quanh để tăng độ ẩm cho môi trường, nhất là vào thời kỳ mùa xuân, khi bông tuyết xanh tập kết cành và mọc lá.

Hãy đảm bảo đủ ánh sáng mặt trời và tăng độ ẩm xung quanh có thể làm cho cành và lá của cây cảnh phát triển nhanh hơn. Như vậy, lá sẽ đầy đặn và ẩm hơn, dự trữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn, hoa sẽ nở nhiều hơn.

Tuy nhiên, bạn không được tưới nước thường xuyên vì thanh xà sợ môi trường đất ẩm ướt nên khi tưới phải đợi đất khô 70% đến 80% mới được tưới.

6. Tạo dáng cố định cho cây cảnh

Thanh xà có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ. Nếu trồng dưới đất, bạn nên trồng cây cảnh này dựa vào tường hoặc cạnh hàng rào. Bằng cách này, cành và lá có thể tiếp tục mọc lên, và cuối cùng trở thành một bức tường hoa ngoạn mục.

Chỉ cần bạn cung cấp đủ ánh sáng, nước và phân bón cho cây cảnh thanh xà trong mùa xuân này thì chẳng mấy chốc bạn sẽ được thưởng thức "biển hoa" xanh biếc trong nhà

Nếu là cây trồng trong chậu, bạn có thể buộc một số giàn hoa lên trên, để dây leo dùng sức vươn lên, ngày càng tươi tốt và lớn hơn.

Chỉ cần bạn cung cấp đủ ánh sáng, nước và phân bón cho cây cảnh thanh xà trong mùa xuân này thì chẳng mấy chốc bạn sẽ được thưởng thức "biển hoa" xanh biếc trong nhà, rất lãng mạn, ngoạn mục.